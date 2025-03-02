Гру о 8:0 с «Барысом»: «Многие попали в ловушку – несерьезно отнеслись к сопернику из низа таблицы. «Трактор» сыграл серьезно, уверенно»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги игры с «Барысом».

Челябинский клуб одержал победу со счетом 8:0 в домашней игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Очень доволен сегодняшней игрой. Забито 8 голов, это очень хорошо для уверенности. В данный момент сезона можно попасть в ловушку, когда ты можешь несерьезно отнестись к сопернику из низа турнирной таблицы.

Многие команды в эту ловушку попали. Но мы сегодня отнеслись к сопернику серьезно и уверенно сыграли», – сказал Бенуа Гру .