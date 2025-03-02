Гру о 8:0 с «Барысом»: «Многие попали в ловушку – несерьезно отнеслись к сопернику из низа таблицы. «Трактор» сыграл серьезно, уверенно»
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги игры с «Барысом».
Челябинский клуб одержал победу со счетом 8:0 в домашней игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Очень доволен сегодняшней игрой. Забито 8 голов, это очень хорошо для уверенности. В данный момент сезона можно попасть в ловушку, когда ты можешь несерьезно отнестись к сопернику из низа турнирной таблицы.
Многие команды в эту ловушку попали. Но мы сегодня отнеслись к сопернику серьезно и уверенно сыграли», – сказал Бенуа Гру.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости