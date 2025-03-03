«Флорида» поместила Ткачака в долгосрочный список травмированных, чтобы освободить место под потолком зарплат. Форвард пропустит минимум 10 матчей и, вероятно, вернется к плей-офф

«Флорида» поместила Мэттью Ткачака в долгосрочный список травмированных.

Ранее появилась информация , что нападающий может пропустить остаток этого сезона из-за повреждения, полученного в играх за сборную США на Турнире четырех наций.

«Флориде» пришлось отправить Мэттью Ткачака в список травмированных, так как у клуба не хватало места под потолком зарплат, чтобы вызвать запасного вратаря Криса Дриджера из АХЛ .

Согласно данным PuckPedia, у «Пантерс» было около 563 000 долларов свободного места, в то время как кэп-хит Дриджера составляет 795 000. Теперь же у клуба освободится 8,7 млн долларов.

Ранее «Флорида» выменяла Сета Джонса у «Чикаго», при этом клуб остался в рамках потолка зарплат. Однако на вызов Дриджера из АХЛ средств уже не хватало.

Ткачак должен будет пропустить минимум 10 матчей и 24 дня, если рассчитывает вернуться в регулярном сезоне.

Возможно, «Пантерс» введут его в список травмированных задним числом, начиная с прошлой субботы, когда он пропустил свой первый матч после участия в Турнире четырех наций.

Однако, учитывая, что «Флорида » активно ведет переговоры перед дедлайном, ожидается, что Ткачак не вернется на лед до старта плей-офф.