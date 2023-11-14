Малыхин о завершении карьеры: «Я никаких заявлений не делал, комментировать ничего не могу. Не готов делиться планами»

Теги Ак Барс Авангард Спартак КХЛ Федор Малыхин Чемпионат.com Хоккей

Федор Малыхин прокомментировал слухи о завершении карьеры.

Ранее журналист Алексей Шевченко написал, что 33-летний хоккеист принял решение о завершении спортивной карьеры. 

«Я никаких заявлений не делал по этому поводу, поэтому комментировать ничего не могу. Не готов делиться своими планами.

Если бы это касалось спортивных моментов, это одно. А в целом не планирую планами своими делиться на общее обозрение. Так что не обессудьте, как говорится», – сказал бывший нападающий «Ак Барса», «Спартака» и «Авангарда». 

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1 комментарий

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Ыжык
Опять что ли спутали?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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