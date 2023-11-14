Малыхин о завершении карьеры: «Я никаких заявлений не делал, комментировать ничего не могу. Не готов делиться планами»

Федор Малыхин прокомментировал слухи о завершении карьеры.

Ранее журналист Алексей Шевченко написал, что 33-летний хоккеист принял решение о завершении спортивной карьеры.

«Я никаких заявлений не делал по этому поводу, поэтому комментировать ничего не могу. Не готов делиться своими планами.

Если бы это касалось спортивных моментов, это одно. А в целом не планирую планами своими делиться на общее обозрение. Так что не обессудьте, как говорится», – сказал бывший нападающий « », « » и « ».