Обладатель Кубка Гагарина Малыхин завершил карьеру в 33 года

Федор Малыхин завершил профессиональную карьеру в 33 года.

Об этом сообщает журналист Алексей Шевченко.

начал карьеру хоккеиста в составе « » в 2010 году. С 2014-го по 2019-й год форвард выступал за « », а в 2018-м выиграл Кубок Гагарина в составе казанского клуба.

Также форвард играл за такие команды, как «Трактор», « », «Витязь» и « ». Его контракт с омским клубом был расторгнут 30 апреля этого года.

Всего в рамках КХЛ Федор провел 548, в которых набрал 220 (107+113) очков.