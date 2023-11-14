Обладатель Кубка Гагарина Малыхин завершил карьеру в 33 года

Теги Ак Барс Авангард Витязь Трактор Спартак Автомобилист КХЛ Федор Малыхин Хоккей

Федор Малыхин завершил профессиональную карьеру в 33 года.

Об этом сообщает журналист Алексей Шевченко. 

Малыхин начал карьеру хоккеиста в составе «Автомобилиста» в 2010 году. С 2014-го по 2019-й год форвард выступал за «Ак Барс», а в 2018-м выиграл Кубок Гагарина в составе казанского клуба. 

Также форвард играл за такие команды, как «Трактор», «Спартак», «Витязь» и «Авангард». Его контракт с омским клубом был расторгнут 30 апреля этого года.

Всего в рамках КХЛ Федор провел 548, в которых набрал 220 (107+113) очков. 

 

7 комментариев

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Сергей Шадевский
Скомканная карьера получилась, потенциал то был
+12
0
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Ыжык
И всё-таки Федор завершил
+10
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Caniball
Сразу в голове всплывает легендарное видео с ним.
+4
0
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Антон Фёдоров
ну, видимо хватит. в Омске особо не показал себя.
+2
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heivani
Не уйди в ,,АкБарс,, в свое время,может и со сих пор ,,пылил,, в <Автомобилисте> вместе с Трямкиным и Голышевым.Запоминающим был игроком а Екатеринбурге.Удачи в ,,гражданской,,жизни!
+2
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cv4j7fq4ks
Печально😭😭😭
0
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