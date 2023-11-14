Обладатель Кубка Гагарина Малыхин завершил карьеру в 33 года
Федор Малыхин завершил профессиональную карьеру в 33 года.
Об этом сообщает журналист Алексей Шевченко.
Малыхин начал карьеру хоккеиста в составе «Автомобилиста» в 2010 году. С 2014-го по 2019-й год форвард выступал за «Ак Барс», а в 2018-м выиграл Кубок Гагарина в составе казанского клуба.
Также форвард играл за такие команды, как «Трактор», «Спартак», «Витязь» и «Авангард». Его контракт с омским клубом был расторгнут 30 апреля этого года.
Всего в рамках КХЛ Федор провел 548, в которых набрал 220 (107+113) очков.
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