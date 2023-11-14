МакSим выступит в перерыве матча «Спартак» – «Динамо»

Теги Спартак КХЛ Динамо музыка МакSим Хоккей

Певица МакSим выступит в перерыве матча хоккейного «Спартака».

Сегодня красно-белые встретятся с «Динамо» в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Начало игры – в 19:30 по московскому времени. 

«На играх домашней серии вас ждут полюбившиеся точки активности, где вы сможете провести время с семьей и друзьями перед матчем, но главным событием станет выступление МакSим в первом перерыве матча против «Динамо»!

До встречи в «Мегаспорте», красно-белые!» – говорится в сообщении «Спартака». 

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1 комментарий

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Надо будет Динамовцам отвечать Чеботиной, на худой конец можно Крида позвать
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