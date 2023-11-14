МакSим выступит в перерыве матча «Спартак» – «Динамо»

Певица МакSим выступит в перерыве матча хоккейного «Спартака».

Сегодня красно-белые встретятся с « » в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Начало игры – в 19:30 по московскому времени.

«На играх домашней серии вас ждут полюбившиеся точки активности, где вы сможете провести время с семьей и друзьями перед матчем, но главным событием станет выступление МакSим в первом перерыве матча против «Динамо»!

До встречи в «Мегаспорте», красно-белые!» – говорится в сообщении « ».