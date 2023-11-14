«Буран» расторг контракт с Арзамасцевым. У защитника 0+2 и «минус 7» в 22 матчах в сезоне ВХЛ
«Буран» расторг контракт с защитником Захаром Арзамасцевым по соглашению сторон.
31-летний защитник стал игроком клуба из Воронежа в августе.
Он провел за команду 22 матча в Olimpbet ВХЛ и набрал 2 (0+2) очка при полезности «минус 7».
За карьеру Арзамасцев провел 657 матчей в КХЛ с учетом плей-офф и набрал в общей сложности 138 (48+90) очков.
В начале прошлого сезона он выступал за «Спартак». После расторжения контракта с московским клубом играл в новокузнецком «Металлурге».
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