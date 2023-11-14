«Буран» расторг контракт с Арзамасцевым. У защитника 0+2 и «минус 7» в 22 матчах в сезоне ВХЛ

«Буран» расторг контракт с защитником Захаром Арзамасцевым по соглашению сторон.

31-летний защитник стал игроком клуба из Воронежа в августе.

Он провел за команду 22 матча в Olimpbet ВХЛ и набрал 2 (0+2) очка при полезности «минус 7».

За карьеру провел 657 матчей в КХЛ с учетом плей-офф и набрал в общей сложности 138 (48+90) очков.

В начале прошлого сезона он выступал за «Спартак». После расторжения контракта с московским клубом играл в новокузнецком «Металлурге».