Арзамасцев перешел в «Буран». Защитник провел 657 матчей в КХЛ

Теги переходы КХЛ Захар Арзамасцев ВХЛ Буран Хоккей

Захар Арзамасцев перешел в «Буран».

Соглашение 30-летнего защитника с воронежским клубом ВХЛ рассчитано на один сезон. 

По данным журналиста Дмитрия Лукашова, в нем есть пункт о расторжении, если игроку поступит предложение от клуба, выступающего в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

За карьеру Арзамасцев провел 657 матчей в КХЛ с учетом плей-офф и набрал в общей сложности 138 (48+90) очков.

В начале прошлого сезона он выступал за «Спартак». После расторжения контракта с московским клубом играл в новокузнецком «Металлурге».

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jet 89
Хорошим игроком ведь был, да и явно не старый ещё.
Откуда такой регресс?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий