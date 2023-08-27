Арзамасцев перешел в «Буран». Защитник провел 657 матчей в КХЛ
Захар Арзамасцев перешел в «Буран».
Соглашение 30-летнего защитника с воронежским клубом ВХЛ рассчитано на один сезон.
По данным журналиста Дмитрия Лукашова, в нем есть пункт о расторжении, если игроку поступит предложение от клуба, выступающего в Фонбет Чемпионате КХЛ.
За карьеру Арзамасцев провел 657 матчей в КХЛ с учетом плей-офф и набрал в общей сложности 138 (48+90) очков.
В начале прошлого сезона он выступал за «Спартак». После расторжения контракта с московским клубом играл в новокузнецком «Металлурге».
Откуда такой регресс?