Рябыкин о 3:2 с «Сочи»: «Здорово сыграли в меньшинстве, не только выстояли, но и смогли забить»

Теги Витязь Дмитрий Рябыкин КХЛ Сочи Хоккей

Дмитрий Рябыкин подвел итоги матча с «Сочи» (3:2).

«Хороший матч, очень быстрый. Здорово сыграли в меньшинстве, не только выстояли, но и смогли забить.

Был у меня в прошлом году похожий момент, когда я руководил Омском, только тогда нам «Сибирь» в меньшинстве дважды забила. Может быть, карма вернула долг. Важная для нас победа.

Как будем готовиться к завтрашней игре [с «Сочи»]? Сейчас ребята сели крутить велосипед, потом пойдут к массажистам, дадим им завтра поспать, раскатки утром не будет», – сказал главный тренер «Витязя».

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