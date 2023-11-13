«Сочи» проиграл 8 матчей подряд. У команды 12 поражений в 14 играх после перехода Рендулича в СКА

Теги СКА Витязь КХЛ Дмитрий Кокорев Сочи Борна Рендулич Хоккей

«Сочи» проиграл восемь матчей подряд в КХЛ.

Команда тренера Дмитрия Кокорева уступила «Витязю» (2:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

На отрезке из восьми последних игр команда набрала всего один балл в таблице.

Южане также проиграли 12 из 14 игр после перехода нападающего Борны Рендулича в СКА. Перед обменом хорватский форвард был лучшим бомбардиром «Сочи».

«Сочи» находится на девятом месте в таблице Западной конференции, набрав 26 очков в 30 матчах регулярного чемпионата.

9 комментариев

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Machine Head
Удел фарма страдать . Это же на благо развития хоккея , когда забирают лидера команды. Подождите , ближе к плей офф вообще без играющих останетесь .
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Дмитрий9779
Так-то и про Ладу говорили фарм,а оно вон как оборачивается.Что касается Сочи то они нас обыграли два раза,странный фарм,если в плей-офф не попадут то возможно Мичков придет,что пойдет и ему на пользу и СКА.
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Дмитрий9779
Ответ Артём Красавин
Мичков уже не приедет в этом сезоне Аренда этого не предусматривает
Да,спасибо,нашел информацию,что он только весной сможет придти обратно в СКА.
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rinat_rin
В Сочи распалась наигранная тройка с Рендуличем и Криштофом. Без них не получается осмысленная командная игра, которая была в первых 10 матчах. В команде немало опытных игроков (Рассказов, Хафизов, Волков, Точилин, Николаев, Гараев, Петров, Манухов, Сагадеев), но играть все дружно разучились. Пропустить два раза подряд, имея на одного игрока больше - это надо постараться! И нельзя сказать, что Витязь более классная команда, чем Сочи (не в обиду болельщикам), просто Сочи откровенно проваливают уже 8 игр подряд. Вопросы к тренерам.
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Артём Красавин
Ответ Дмитрий9779
Так-то и про Ладу говорили фарм,а оно вон как оборачивается.Что касается Сочи то они нас обыграли два раза,странный фарм,если в плей-офф не попадут то возможно Мичков придет,что пойдет и ему на пользу и СКА.
Мичков уже не приедет в этом сезоне
Аренда этого не предусматривает
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Кот болотный
У СКА дела не намного лучше. Рендулич не виноват.
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vadiasik
Интересно завернули тему... А сколько игр проиграл СКА после того как отдали Мичкова?
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mitos
Дело на в Рендуличе. Раскат, интенсивность, работа у бортов, подстройка в атаке, игра в пас. Не работают пятеркой как единым кулаком. Все стали делать хуже и медленней.
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Максим Столбов
Злой Ротенберг забрал душу Сочи.
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