«Сочи» проиграл 8 матчей подряд. У команды 12 поражений в 14 играх после перехода Рендулича в СКА
«Сочи» проиграл восемь матчей подряд в КХЛ.
Команда тренера Дмитрия Кокорева уступила «Витязю» (2:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
На отрезке из восьми последних игр команда набрала всего один балл в таблице.
Южане также проиграли 12 из 14 игр после перехода нападающего Борны Рендулича в СКА. Перед обменом хорватский форвард был лучшим бомбардиром «Сочи».
«Сочи» находится на девятом месте в таблице Западной конференции, набрав 26 очков в 30 матчах регулярного чемпионата.
Аренда этого не предусматривает