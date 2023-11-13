«Сочи» проиграл 8 матчей подряд. У команды 12 поражений в 14 играх после перехода Рендулича в СКА

«Сочи» проиграл восемь матчей подряд в КХЛ.

Команда тренера Дмитрия Кокорева уступила «Витязю» (2:3) в игре Фонбет чемпионата .

На отрезке из восьми последних игр команда набрала всего один балл в таблице.

Южане также проиграли 12 из 14 игр после перехода нападающего в . Перед обменом хорватский форвард был лучшим бомбардиром « ».

«Сочи» находится на девятом месте в таблице Западной конференции, набрав 26 очков в 30 матчах регулярного чемпионата.