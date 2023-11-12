Где смотреть Спартак – Динамо, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 14 ноября
Во вторник, 14 ноября, сыграют Спартак и Динамо в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Дворец спорта Мегаспорт».
- Встречу будут в прямом эфире показывать канал KHL Prime и сервис Кинопоиск HD.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Спартак – Динамо
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
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