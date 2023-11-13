Дементьев о «России 25» на Кубке Первого канала: «Есть практически две команды – могут спарринг провести. Тренеры выберут тех, кто будет достойно представлять страну»
Алексей Дементьев оценил состав «России 25» на Кубок Первого канала.
«Интересный состав вызван на Кубок Первого канала. Мы видим, что в составе есть практически две команды, которые могут провести спарринг между собой.
А тренерский штаб уже выберет тех, кто, по его мнению, будет достойно представлять страну на этом турнире.
Практически все вызванные игроки являются лидерами в своих командах, показывают великолепную игру и подготовку.
Со многими хоккеистами тренерский штаб уже знаком, потому что с ними уже встречались, вызывали их в сборную.
Надеемся, что будут сделаны очень хорошие сочетания и нам понравится игра в исполнении сборной России», – сказал агент Алексей Дементьев.
15 игроков из СКА – в расширенном составе «России 25» на Кубок Первого канала. Мичков, Серебряков, Толчинский, Голдобин, Морозов и Порядин вызваны
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