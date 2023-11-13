Дементьев о «России 25» на Кубке Первого канала: «Есть практически две команды – могут спарринг провести. Тренеры выберут тех, кто будет достойно представлять страну»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Кубок Первого канала КХЛ Алексей Дементьев Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Алексей Дементьев оценил состав «России 25» на Кубок Первого канала.

«Интересный состав вызван на Кубок Первого канала. Мы видим, что в составе есть практически две команды, которые могут провести спарринг между собой.

А тренерский штаб уже выберет тех, кто, по его мнению, будет достойно представлять страну на этом турнире.

Практически все вызванные игроки являются лидерами в своих командах, показывают великолепную игру и подготовку.

Со многими хоккеистами тренерский штаб уже знаком, потому что с ними уже встречались, вызывали их в сборную.

Надеемся, что будут сделаны очень хорошие сочетания и нам понравится игра в исполнении сборной России», – сказал агент Алексей Дементьев.

15 игроков из СКА – в расширенном составе «России 25» на Кубок Первого канала. Мичков, Серебряков, Толчинский, Голдобин, Морозов и Порядин вызваны

2 комментария

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Огюст
Для чего два состава ,какие спарринги проводить - игроки за клубы выступают отдыха нормального не видят с перелётами постоянными ,кому то может по мелочам подлечится нужно во время этого перерыва ! Тренер сборной должен на 95 % определять костяк команды и вызывать тех, кого конкретно он видит в команде ,а не тренировочный сбор устраивать из более чем двух составов !
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Lermont
Представлять перед кем?)
+1
0
+1
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