Марк Барберио: «Хоккей в России – спорт номер один, максимальный интерес. Это своего рода религия, как в Канаде»

Марк Барберио назвал хоккей видом спортом номер один в России.

– В чем особенность российского хоккея?

– Я скажу, что это большая хоккейная страна. И, конечно, здесь хоккей, на мой взгляд, как и в Канаде, является своего рода религией.

Думаю, что здесь хоккей – это спорт номер один, и интерес к нему максимальный.

А когда у тебя есть вот эта страсть, то и появляются такие великие игроки, как Овечкин, Малкин, Кучеров, Василевский, – сказал защитник « » .