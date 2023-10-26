Марк Барберио: «Хоккей в России – спорт номер один, максимальный интерес. Это своего рода религия, как в Канаде»

Теги Северсталь НХЛ КХЛ Марк Барберио Хоккей

Марк Барберио назвал хоккей видом спортом номер один в России.

– В чем особенность российского хоккея?

– Я скажу, что это большая хоккейная страна. И, конечно, здесь хоккей, на мой взгляд, как и в Канаде, является своего рода религией. 

Думаю, что здесь хоккей – это спорт номер один, и интерес к нему максимальный. 

А когда у тебя есть вот эта страсть, то и появляются такие великие игроки, как Овечкин, Малкин, Кучеров, Василевский, – сказал защитник «Северстали» Марк Барберио.

8 комментариев

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Mechel**
99,9% страны не знают о тебе
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vzi
Не исключено, что в Череповце так и есть. Но за всю страну сложно сказать.
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Agent Smith
А нет ли здесь оскорбления чувств фанатов фигурки?🤔
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Александр Ларионов
тебе давно пора на родину, бревно на коньках.
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Максим Столбов
Не религия, а целая система.
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Алексей Степанов-Молодов
Да какая хоккейная держава?!))) вот в регионах и то не во всех , хоккей номер арены полны.
А в Москве ни футбола ни хоккея))! Бы недавно на хоккее Динамо мск- Лада на втб арена и что я увидел?!))) 50 а то и 40% заполнены трибуны даже фанатов Тольятти слышно было))
Хоккейная держава. Ни кто не ходит на этот хоккей .
А куньлунь?! За чем он вообще нужен то в Мытищах?! 600 человек ходят болеть, а когда был Атлант всегда аншлаг на трибунах был. Верните Атлант.
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Shaiba Bash
Хоккей топ!
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Анатолий Скитаев
В хоккейных городах - да, типа Магнитки.
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