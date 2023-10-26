Марк Барберио: «Хоккей в России – спорт номер один, максимальный интерес. Это своего рода религия, как в Канаде»
Марк Барберио назвал хоккей видом спортом номер один в России.
– В чем особенность российского хоккея?
– Я скажу, что это большая хоккейная страна. И, конечно, здесь хоккей, на мой взгляд, как и в Канаде, является своего рода религией.
Думаю, что здесь хоккей – это спорт номер один, и интерес к нему максимальный.
А когда у тебя есть вот эта страсть, то и появляются такие великие игроки, как Овечкин, Малкин, Кучеров, Василевский, – сказал защитник «Северстали» Марк Барберио.
А в Москве ни футбола ни хоккея))! Бы недавно на хоккее Динамо мск- Лада на втб арена и что я увидел?!))) 50 а то и 40% заполнены трибуны даже фанатов Тольятти слышно было))
Хоккейная держава. Ни кто не ходит на этот хоккей .
А куньлунь?! За чем он вообще нужен то в Мытищах?! 600 человек ходят болеть, а когда был Атлант всегда аншлаг на трибунах был. Верните Атлант.