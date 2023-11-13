Директор «Эдмонтона» о смене тренера: «Мы не советовались с хоккеистами. Не разговаривали ни с Макдэвидом, ни с Драйзайтлем. Эти ребята здесь для того, чтобы играть»
Директор «Эдмонтона» сообщил, что смену тренера не обсуждали с игроками.
Ранее «Ойлерс» объявили об увольнении Джея Вудкрофта.
Новым главным тренером клуба стал Крис Кноблаух из АХЛ. Специалист ранее тренировал клуб юниорской лиги Онтарио «Эри Оттерс», когда там играл Коннор Макдэвид.
«Нет, мы не советовались с игроками по поводу этого решения. Мы не разговаривали ни с Коннором, ни с Леоном [Драйзайтлем], ни с Нюджем [Райаном Нюджент-Хопкинсом], ни с Нерсом, ни с другими игроками из группы лидеров.
Эти ребята здесь для того, чтобы играть в хоккей, они это знают. Им не нравится быть вовлеченными в такого рода решения», – сказал генеральный директор «Эдмонтона» по хоккейным операциям, экс-агент Макдэвида Джефф Джексон.
«Эдмонтон» набрал 7 очков за 13 матчей и идет на предпоследнем месте в Западной конференции НХЛ.
3 комментария