Директор «Эдмонтона» о смене тренера: «Мы не советовались с хоккеистами. Не разговаривали ни с Макдэвидом, ни с Драйзайтлем. Эти ребята здесь для того, чтобы играть»

Теги Эдмонтон НХЛ Джефф Джексон Райан Нюджент-Хопкинс Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Дарнелл Нерс Джей Вудкрофт Хоккей

Директор «Эдмонтона» сообщил, что смену тренера не обсуждали с игроками.

Ранее «Ойлерс» объявили об увольнении Джея Вудкрофта

Новым главным тренером клуба стал Крис Кноблаух из АХЛ. Специалист ранее тренировал клуб юниорской лиги Онтарио «Эри Оттерс», когда там играл Коннор Макдэвид.

«Нет, мы не советовались с игроками по поводу этого решения. Мы не разговаривали ни с Коннором, ни с Леоном [Драйзайтлем], ни с Нюджем [Райаном Нюджент-Хопкинсом], ни с Нерсом, ни с другими игроками из группы лидеров.

Эти ребята здесь для того, чтобы играть в хоккей, они это знают. Им не нравится быть вовлеченными в такого рода решения», – сказал генеральный директор «Эдмонтона» по хоккейным операциям, экс-агент Макдэвида Джефф Джексон.

«Эдмонтон» набрал 7 очков за 13 матчей и идет на предпоследнем месте в Западной конференции НХЛ.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TR31HK
Не советовались, нам это не надо, мы и так знали, что он хочет и сделали))))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данил Подгорбунский
Так Кноблаух или Ноблок?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
progexpnn1
Одного молодого и не очень опытного тренера заменили на другого, ещё более молодого и менее опытного. И что же это изменит? МакДэвид начнёт бегать быстрее или Драйзайтл - бросать точнее? Наверное, Нерс перестанет лажать в защите...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий