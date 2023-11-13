Директор «Эдмонтона» о смене тренера: «Мы не советовались с хоккеистами. Не разговаривали ни с Макдэвидом, ни с Драйзайтлем. Эти ребята здесь для того, чтобы играть»

Директор «Эдмонтона» сообщил, что смену тренера не обсуждали с игроками.

Ранее «Ойлерс» объявили об увольнении .

Новым главным тренером клуба стал Крис Кноблаух из АХЛ. Специалист ранее тренировал клуб юниорской лиги Онтарио «Эри Оттерс», когда там играл .

«Нет, мы не советовались с игроками по поводу этого решения. Мы не разговаривали ни с Коннором, ни с [Драйзайтлем], ни с Нюджем [ ], ни с Нерсом, ни с другими игроками из группы лидеров.

Эти ребята здесь для того, чтобы играть в хоккей, они это знают. Им не нравится быть вовлеченными в такого рода решения», – сказал генеральный директор « » по хоккейным операциям, экс-агент Макдэвида Джефф Джексон.

«Эдмонтон» набрал 7 очков за 13 матчей и идет на предпоследнем месте в Западной конференции НХЛ.