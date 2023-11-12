Шенн, Хайман и Бучневич – звезды дня в НХЛ. Они сделали по хет-трику

Теги рейтинги Сент-Луис Эдмонтон НХЛ Брэйден Шенн Павел Бучневич Зак Хайман Хоккей

Названы лучшие хоккеисты игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

Третий звездой стал российский форварду «Сент-Луиса» Павел Бучневич. В матче с «Колорадо» (8:2) он забросил три шайбы, в том числе 2 в меньшинстве.

Второй звездой выбран нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман, сделавший хет-трик в ворота «Сиэтла» (4:1).

Первой звездой дня назван одноклубник Бучневича Брэйден Шенн, который в матче с «Колорадо» забросил три шайбы и отдал голевую передачу.

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1 комментарий

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TR31HK
Буч молодец!!! Не часто в этом сезоне наши попадают в звёзды дня, Куча целенаправленно прокатывают)))))
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+4
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