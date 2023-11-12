Шенн, Хайман и Бучневич – звезды дня в НХЛ. Они сделали по хет-трику
Названы лучшие хоккеисты игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.
Третий звездой стал российский форварду «Сент-Луиса» Павел Бучневич. В матче с «Колорадо» (8:2) он забросил три шайбы, в том числе 2 в меньшинстве.
Второй звездой выбран нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман, сделавший хет-трик в ворота «Сиэтла» (4:1).
Первой звездой дня назван одноклубник Бучневича Брэйден Шенн, который в матче с «Колорадо» забросил три шайбы и отдал голевую передачу.
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