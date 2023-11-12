Шенн, Хайман и Бучневич – звезды дня в НХЛ. Они сделали по хет-трику

Названы лучшие хоккеисты игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

Третий звездой стал российский форварду « » . В матче с «Колорадо» (8:2) он забросил три шайбы, в том числе 2 в меньшинстве.

Второй звездой выбран нападающий « » , сделавший хет-трик в ворота «Сиэтла» (4:1).

Первой звездой дня назван одноклубник Бучневича Брэйден Шенн, который в матче с «Колорадо» забросил три шайбы и отдал голевую передачу.