Хацей умер от сердечного приступа. Ему было 46 лет

Евгений Хацей умер на 47-м году жизни.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», причиной смерти стал сердечный приступ.

Хацей – воспитанник челябинской школы хоккея. Он выступал за «Мечел», «Торпедо» (Ярославль), « », « », « », «Авангард» и « ».

В сезоне-2003/04 он стал чемпионом России в составе «Авангарда».

В мае 2022 года Хацей стал директором академии омского клуба. Ранее он работал генменеджером «Югры» и директором по хоккейным операциям «Авангарда».