Хацей умер от сердечного приступа. Ему было 46 лет

Теги Авангард Металлург Мг Сибирь Витязь Амур происшествия Евгений Хацей КХЛ Югра Спорт-Экспресс Хоккей

Евгений Хацей умер на 47-м году жизни.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», причиной смерти стал сердечный приступ.

Хацей – воспитанник челябинской школы хоккея. Он выступал за «Мечел», «Торпедо» (Ярославль), «Металлург», «Амур», «Сибирь», «Авангард» и «Витязь».

В сезоне-2003/04 он стал чемпионом России в составе «Авангарда».

В мае 2022 года Хацей стал директором академии омского клуба. Ранее он работал генменеджером «Югры» и директором по хоккейным операциям «Авангарда».

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27 комментариев

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bobkof55
помню его игру за Авангард, светлая память! Земля пухом!
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HockeyMan
Офигеть….

Царствие небесное ему.
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vimir
Светлая память!
+18
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Кавабунга Шреддоголовый
Очень жаль. Очень. Светлая память Евгению
+10
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Руслан Диниев
Два года назад старший из Хацеев умер - Игорь. в 48. Рок какой-то.
+10
0
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Руслан Диниев
Трудяга, работяга - шайбу попробуй отними. Не яркий, но очень полезный. Белоусов его любил за эти качества, не даром в Омск позвал в чемпионскую команду. Царствие небесное.
+9
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marshal .masha
Блин, какой молодой, ну как так то. Пухом земля, светлая память
+7
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Angryslon
Что за день то такой сегодня для Авангарда?! Светлая память...
+7
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Bartez1986
На излете карьеры в Тюмени поиграл. Было видно, что мастеровитый хоккеист. Земля пухом
+5
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Stanc_P
Его брат Игорь тоже рано умер, примерно в таком же возрасте
+5
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Ыжык
Как хоккеист был одним из лучших чеккеров Авангарда.
На Авангард прям сыпется.
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Александр Юрченко
Помню такого игрока за наш любимый Авангард, светлая память.
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Антон Фёдоров
Один из лучших игроков чемпионского сезона. Соболезнования родным и близким. Скорбим
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Vitaliy Buro
Вот это новости 😱 светлой памяти!
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vaslover
Светлая память Евгению.
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Габорик
Как-то челябинских продолжает косить в возрасте от 40 до 50, совпадение, конечно, но все равно жесть. Помним, первый чемпионский сезон, по ходу пришли: Женя Хацей, Дима Субботин.. А почти 20 лет прошло...
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Ap6y3
Да что за день такой сегодня?
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Дядя Федор Макларен
Покойся с миром... Когда играл в Ярославле, чудом не погиб в аварии. Вова Жашков тогда разбился, Женя уцелел, чтоб быть в хоккее дальше. Теперь ушёл и он..... 🙏
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новоземелец
Светлая память!
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Matador
помню его, надо же какой молодой
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Hola Hola
Ничего себе... Относительно недавно его брат умер. Тоже молодой.
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Олег
Помню этого парня, и игры за Магнитку.
Земля пухом, светлая память Женька 🙏
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k0ks
эхх.... помню за наш Ярославль играл.. RIP!
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Большое сердце Неймара
охренеть такой молодой. ужасно когда в таком возрасте уходят люди.
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Angelgirl
Как то совпало сегодня всё. Очень жаль, совсем недавно награждал ястребов.
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