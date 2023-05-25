Хацей умер от сердечного приступа. Ему было 46 лет
Евгений Хацей умер на 47-м году жизни.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», причиной смерти стал сердечный приступ.
Хацей – воспитанник челябинской школы хоккея. Он выступал за «Мечел», «Торпедо» (Ярославль), «Металлург», «Амур», «Сибирь», «Авангард» и «Витязь».
В сезоне-2003/04 он стал чемпионом России в составе «Авангарда».
В мае 2022 года Хацей стал директором академии омского клуба. Ранее он работал генменеджером «Югры» и директором по хоккейным операциям «Авангарда».
Царствие небесное ему.
На Авангард прям сыпется.
Земля пухом, светлая память Женька 🙏