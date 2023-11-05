Бедард забил в 3-й игре подряд. Он делит 1-е место в сезоне НХЛ по голам среди новичков с Росси – по 5

Теги рейтинги Бостон Флорида Чикаго Миннесота НХЛ Марко Росси Коннор Бедард Мэттью Пойтрас Хоккей

Коннор Бедард забил в 3-м матче подряд.

18-летний форвард «Чикаго» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:2). 

В 10 матчах сезона в активе 1-го номера драфта НХЛ-2023 стало 7 (5+2) очков при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 19:24.

Канадец делит лидерство по голам среди новичков с Марко Росси из «Миннесоты» (по 5). Третьим в списке идет форвард «Бостона» Мэттью Пойтрас (4). 

9 комментариев

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Кино Музыка
Ничего себе кистевой. Вратарь даже толком не среагировал.
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Экстерминатус
Ответ Аризона Койотис
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Мичков набивает стату в мало кому интересном колхозе, Бедард играет в лучшей лиге мира, вот и все
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SlavaF.
Ответ Аризона Койотис
Из этого малоизвестного колхоза, минуя драфт, забрали Панарина и Кузьменко, заберут Атанасова, так что не надо ля-ля, это просто всё то же преклонение перед западом - что у редакции, что у вас)
Занятно, когда в преклонении перед Западом упрекает других человек с ником "Аризона Койотис" :)
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circassian*
Малорик, карапуз
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Тима Баярыстан
Ответ Кино Музыка
Ничего себе кистевой. Вратарь даже толком не среагировал.
у него один из лучших кистевых в лиге. Он его отрабатывал когда в детстве руку сломал
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берде
Ответ Аризона Койотис
Из этого малоизвестного колхоза, минуя драфт, забрали Панарина и Кузьменко, заберут Атанасова, так что не надо ля-ля, это просто всё то же преклонение перед западом - что у редакции, что у вас)
Чел с ником «Аризона» пишет про преклонение перед западом! Вот это сюр!
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