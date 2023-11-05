Бедард забил в 3-й игре подряд. Он делит 1-е место в сезоне НХЛ по голам среди новичков с Росси – по 5

Коннор Бедард забил в 3-м матче подряд.

18-летний форвард « » отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:2).

В 10 матчах сезона в активе 1-го номера драфта НХЛ-2023 стало 7 (5+2) очков при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 19:24.

Канадец делит лидерство по голам среди новичков с из «Миннесоты» (по 5). Третьим в списке идет форвард « » (4).