Бедард забил в 3-й игре подряд. Он делит 1-е место в сезоне НХЛ по голам среди новичков с Росси – по 5
Коннор Бедард забил в 3-м матче подряд.
18-летний форвард «Чикаго» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:2).
В 10 матчах сезона в активе 1-го номера драфта НХЛ-2023 стало 7 (5+2) очков при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 19:24.
Канадец делит лидерство по голам среди новичков с Марко Росси из «Миннесоты» (по 5). Третьим в списке идет форвард «Бостона» Мэттью Пойтрас (4).
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