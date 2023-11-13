Бедард сделал дубль во 2-м матче подряд – с «Флоридой». У новичка «Чикаго» 13 (9+4) очков за 13 игр

Теги Флорида Чикаго НХЛ Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард оформил дубль в двух матчах НХЛ подряд.

Форвард «Чикаго» дважды забил «Флориде» (3:4) в воскресенье. 10 ноября он набрал 4 (2+2) очка в игре с «Тампа-Бэй» (5:3).

Всего у 18-летнего хоккеиста 13 (9+4) очков за 13 матчей в лиге. Он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков.

Подробно со статистикой Бедарда можно ознакомиться здесь.

Мощный перфоманс Бедарда: 2+2 в матче с «Тампой». Даже Кросби и Макдэвид 4 очка так рано не выбивали

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6 комментариев

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Divan expert
Коннор Бедард в истории всей НХЛ.
..........................................
Матчи - 13 (6 047 место)
Очки - 13 (4 621 место)
Голы - 9 (3 932 место)
Передачи - 4 (5 245 место)
Броски - 43 (4 351 место)
.............................................
Коннор Бедард в истории Чикаго.
.............................................
Матчи - 13 (735 место)
Очки - 13 (461 место)
Голы - 9 (339 место)
Передачи - 4 (595 место)
Броски - 43 (384 место)
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Ебздрогыч
Неплохо пацан разгоняется!
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цэсемьэр
защитник конечно растяпа🤦🏻‍♂️
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teto
А некстван-то в порядке. Первый гол вообще что-то из арсенала Дацюка.
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madrilenos
Ответ Divan expert
Коннор Бедард в сравнении с первыми сезонами для других №1 драфта. ................................................. ОЧКИ 1. А.Овечкин (№1 2004) - 106 2. Д.Хаверчук (1981) - 103 3. С.Кросби (2005) - 102 4. М.Лемье (1986) - 100 5. М.Модано (1988) - 75 ........................... 43. Р.Грин (1976) - 15 44. Д.Викенхайзер (1980) - 15 45. К.БЕДАРД (2023) - 13 .................................................. ГОЛЫ 1. А.Овечкин (2004) - 52 2. Д.Хаверчук (1981) - 45 3. М.Лемье (1986) - 43 4. Э.Линдрос (1991) - 41 5. О.Мэттьюс (2016) - 40 ........................ 33. Э.Жовановски (1994) - 10 34. Б.Лоутон (1983) - 10 35. К.БЕДАРД (2023) - 9 .................................................. ПЕРЕДАЧИ 1. С.Кросби (2005) - 63 2. Д.Хаверчук (1981) - 58 3. М.Лемье (1984) - 57 4. А.Овечкин (2004) - 54 5. П.Кейн (2007) - 51 ..................... 47. Г.Клужак (1982) - 6 48. Ю.Слафковски (2022) - 6 49. К.БЕДАРД (2023) - 4
может хотя бы стоило сравнить за равное количество игр?
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