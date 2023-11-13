Бедард сделал дубль во 2-м матче подряд – с «Флоридой». У новичка «Чикаго» 13 (9+4) очков за 13 игр

Коннор Бедард оформил дубль в двух матчах НХЛ подряд.

Форвард « » дважды забил «Флориде» (3:4) в воскресенье. 10 ноября он набрал 4 (2+2) очка в игре с «Тампа-Бэй» (5:3).

Всего у 18-летнего хоккеиста 13 (9+4) очков за 13 матчей в лиге. Он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков.

Подробно со статистикой Бедарда можно ознакомиться здесь.

Мощный перфоманс Бедарда: 2+2 в матче с «Тампой». Даже Кросби и Макдэвид 4 очка так рано не выбивали