Бедард сделал дубль во 2-м матче подряд – с «Флоридой». У новичка «Чикаго» 13 (9+4) очков за 13 игр
Коннор Бедард оформил дубль в двух матчах НХЛ подряд.
Форвард «Чикаго» дважды забил «Флориде» (3:4) в воскресенье. 10 ноября он набрал 4 (2+2) очка в игре с «Тампа-Бэй» (5:3).
Всего у 18-летнего хоккеиста 13 (9+4) очков за 13 матчей в лиге. Он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков.
Подробно со статистикой Бедарда можно ознакомиться здесь.
Мощный перфоманс Бедарда: 2+2 в матче с «Тампой». Даже Кросби и Макдэвид 4 очка так рано не выбивали
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Матчи - 13 (6 047 место)
Очки - 13 (4 621 место)
Голы - 9 (3 932 место)
Передачи - 4 (5 245 место)
Броски - 43 (4 351 место)
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Коннор Бедард в истории Чикаго.
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Матчи - 13 (735 место)
Очки - 13 (461 место)
Голы - 9 (339 место)
Передачи - 4 (595 место)
Броски - 43 (384 место)