Бедард – 3-й в списке самых молодых игроков в истории НХЛ с 4 очками за матч. Тед Кеннеди и Гвидолин набрали столько в 1944 году
Коннор Бедард – 3-й среди самых молодых игроков в истории НХЛ c 4 очками за матч.
Форвард «Чикаго» забросил 2 шайбы и сделал 2 результативные передачи в игре регулярного чемпионата с «Тампой» (5:3).
Канадец (18 лет 115 дней) стал 3-м в списке самых молодых игроков в истории лиги с 4 очками за матч.
Моложе были только Тед Кеннеди (январь 1944 года, «Торонто», 18 лет 27 дней, 1+3 в матче с «Бостоном») и Беп Гвидолин (февраль 1944 года, «Бостон», 18 лет 58 дней, 1+3 в матче с «Рейнджерс»).
Бедард набрал 2+2 в матче с «Тампой» и возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ. У него 11 очков в 12 играх
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