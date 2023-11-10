Бедард – 3-й в списке самых молодых игроков в истории НХЛ с 4 очками за матч. Тед Кеннеди и Гвидолин набрали столько в 1944 году

Коннор Бедард – 3-й среди самых молодых игроков в истории НХЛ c 4 очками за матч.

Форвард « » забросил 2 шайбы и сделал 2 результативные передачи в игре регулярного чемпионата с « » (5:3).

Канадец (18 лет 115 дней) стал 3-м в списке самых молодых игроков в истории лиги с 4 очками за матч.

Моложе были только Тед Кеннеди (январь 1944 года, «Торонто», 18 лет 27 дней, 1+3 в матче с «Бостоном») и Беп Гвидолин (февраль 1944 года, «Бостон», 18 лет 58 дней, 1+3 в матче с «Рейнджерс»).

Бедард набрал 2+2 в матче с «Тампой» и возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ. У него 11 очков в 12 играх