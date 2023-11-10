Бедард – 3-й в списке самых молодых игроков в истории НХЛ с 4 очками за матч. Тед Кеннеди и Гвидолин набрали столько в 1944 году

Теги рейтинги Тампа-Бэй Чикаго НХЛ Тед Кеннеди Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард – 3-й среди самых молодых игроков в истории НХЛ c 4 очками за матч.

Форвард «Чикаго» забросил 2 шайбы и сделал 2 результативные передачи в игре регулярного чемпионата с «Тампой» (5:3). 

Канадец (18 лет 115 дней) стал 3-м в списке самых молодых игроков в истории лиги с 4 очками за матч. 

Моложе были только Тед Кеннеди (январь 1944 года, «Торонто», 18 лет 27 дней, 1+3 в матче с «Бостоном») и Беп Гвидолин (февраль 1944 года, «Бостон», 18 лет 58 дней, 1+3 в матче с «Рейнджерс»). 

Бедард набрал 2+2 в матче с «Тампой» и возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ. У него 11 очков в 12 играх

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4 комментария

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Александр Балабанов
Ответ Ярик01
А в 1944 году секондари уже считали?
Да

https://www.hockey-reference.com/boxscores/194401080TOR.html

https://www.hockey-reference.com/boxscores/194402050BOS.html
+1
0
+1
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Кино Музыка
Щедрый подарок Тампы)
0
0
0
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Ярик01
А в 1944 году секондари уже считали?
0
0
0
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