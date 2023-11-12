Кудашов о 2:1 с минским «Динамо»: «Вдвойне приятно победить, когда нет большинства. Надо предъявить нападающим, недостаточно заставляли фолить защитников»

Алексей Кудашов доволен игрой московского «Динамо» против минского (2:1).

– Тяжелая игра. Быстрая и тяжелая. Моментов было много, хорошо, что мы своими грамотно воспользовались.

Понимали, что минское «Динамо» не такие свежие, но видели, за счет чего они стараются нас обыграть. Старались не допускать контратак и ошибок. Вроде бы выполнили план на игру.

Вдвойне приятно победить, когда нет большинства, а мы все равно выиграли. Надо предъявить немножко нападающим, недостаточно заставляли фолить защитников соперника.

– Было много ваших болельщиков на трибунах.

– Хочу их поблагодарить. Они всегда с нами, поддерживают нас. Их энергия переходит к нам, мы играем для них. Но сегодня на трибунах все кричали «Динамо!», мы это принимали на свой счет.

Атмосфера на арене сумасшедшая, команда соперника здорово играет, мы не хотим уступать никогда – все это способствовало накалу, – сказал главный тренер московского «Динамо».