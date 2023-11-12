Никита Щитов: «ЦСКА не показывает чемпионской игры, да и вратари подводят. У Федотова нет прежней игры, Шарыченков не помогает, из-за этого команда не может уверенно проводить весь матч»

Никита Щитов описал проблемы ЦСКА в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.

« не показывает чемпионской игры. Кроме того, на эту команду все настраиваются по-особому. Да и вратари подводят. Федотов еще до конца не адаптировался, у него нет прежней игры. Шарыченков не помогает. Из-за всего этого команда не может уверенно играть весь матч.

Может быть, ЦСКА в плей-офф покажет другую игру, но пока что у них не идет. Я бы связывал это в том числе и с вратарями.

Если клуб взял Уильямса, значит0 там уверены в том, что он поможет команде играть более надежно. ЦСКА ищет укрепление обороны в помощь вратарям. Посмотрим, как вольется в систему команды. Это будет непросто», – сказал бывший защитник «Сочи».