Никита Щитов: «ЦСКА не показывает чемпионской игры, да и вратари подводят. У Федотова нет прежней игры, Шарыченков не помогает, из-за этого команда не может уверенно проводить весь матч»

Теги ЦСКА Никита Щитов КХЛ Александр Шарыченков Иван Федотов Колби Уильямс Хоккей

Никита Щитов описал проблемы ЦСКА в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.

«ЦСКА не показывает чемпионской игры. Кроме того, на эту команду все настраиваются по-особому. Да и вратари подводят. Федотов еще до конца не адаптировался, у него нет прежней игры. Шарыченков не помогает. Из-за всего этого команда не может уверенно играть весь матч.

Может быть, ЦСКА в плей-офф покажет другую игру, но пока что у них не идет. Я бы связывал это в том числе и с вратарями.

Если клуб взял Уильямса, значит0 там уверены в том, что он поможет команде играть более надежно. ЦСКА ищет укрепление обороны в помощь вратарям. Посмотрим, как Колби вольется в систему команды. Это будет непросто», – сказал бывший защитник «Сочи».

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