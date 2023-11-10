Третьяк о катке в Челябинске: «Сборная СССР о таких и не мечтала. Благодарен губернатору, что хоккей развивается, строятся стадионы. Делаем это, чтобы новые поколения были патриотами России»

Теги ФХР Владислав Третьяк сборная СССР Политика детский хоккей Алексей Текслер Хоккей

Владислав Третьяк высказался о развитии хоккея в Челябинске.

Президент ФХР открыл каток на территории Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Челябинске.

Во время церемонии открытия он поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Я благодарен губернатору, его команде и всем, кто любит хоккей, за то, что хоккей в Челябинске развивается, строятся стадионы, построена Академия.

А для чего мы все это делаем? Для того, чтобы воспитывать нашу молодежь, чтобы новые поколения были здоровыми, крепкими, мужественными, чтобы они были патриотами своей страны.

Большое спасибо руководству Челябинской области, всем, кто сегодня принимает участие в оздоровлении нашей нации. Без спорта тяжело выжить, потому что какую бы профессию мальчишки и девчонки ни выбрали, для этого нужно здоровье. А жизнь – это соревнование, испытание. Через спорт вы можете достичь очень многого.

Большое спасибо «Лиге Ставок» и «Созвездию Добра» – они действительно очень много делают. В хоккее очень важно, кто у тебя партнер. Когда рядом с тобой хороший партнер – тогда и играется хорошо. И нам, Федерации хоккея России, очень повезло в том, что у нас есть «Лига Ставок» – надежный партнер, который помогает нам строить катки, развивать детский и профессиональный спорт, проводить соревнования на высоком уровне.

Поэтому сегодня у нас настоящий праздник. Смотрите, какая коробка! Мы на таких не играли – даже сборная Советского Союза и не мечтала о таких коробках, о таком покрытии. А сегодня мальчишки и девчонки могут здесь заниматься и футболом, и гандболом, и хоккеем… Еще раз спасибо нашим партнерам: мы уже две коробки открыли в Ульяновской области, и в Свердловской, и еще будем открывать.

Всем желаю здоровья, удачи, побед и мира на Земле – это самое главное», – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

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31 комментарий

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Vasily Ivanov
Всем лизнул бывший коммунист и член ЦК ВЛКСМ....
+16
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IzhStyle
Кто о чем, а Славик всё о катках
+13
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Ковид 07.10.52
Без катков патриотов конечно не будет...как же он загадили это слово....
+12
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Мадина Уйгурова
Челябинску не катки нужны, а фильтры на заводы
+9
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Лёха выдыхай
Ответ ivan555navi
У русофобов горе - в России появился новый каток. Вот если кто-то уехал из страны - тут у них праздник. А от слова патриотизм, их вообще корёжит.
Тело, как ты умудряешься гадить будучи забаненым?
+6
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Деревянная рука
Строите катки чтобы были патриоты?)а я думал чтобы люди спортом занимались
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rdyabin@icloud.com
Номенклатурная 🐀
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разноцветный логотип
Ответ omsk1716
На только в Челябинске такая проблема. У нас в Омске временами дышать нечем, но службы не видят нарушений и не находят виновных.
просто в ходе поисков виновных выходят сами на себя и расследование дав круг исчезает
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omsk1716
Ответ Мадина Уйгурова
Челябинску не катки нужны, а фильтры на заводы
На только в Челябинске такая проблема. У нас в Омске временами дышать нечем, но службы не видят нарушений и не находят виновных.
+2
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Angelgirl
Ни дай бог, стать таким патриотом как ты!
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Водяра
Вшивый о бане, Третьяк о катках.
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Евгений Кириенко
Живу в Челябинске, о каком катке идёт речь не пойму🤷
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privet100
СССР уже 30+ лет как рухнул, это типа гордость должна быть, что катки в 2023 не как в 1991? Такой себе аргумент. Надо учитывать, что было 5-10 лет назад, а не 30.
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Abdul Suleymanov
Мало кто знает, но на самом деле Sub-Zero - это Третьяк.
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Пупкин Вольдемар
,,Васильича,, забыл поблагодарить.
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Al561
Такие площадки должны открывать муниципальные власти в большом количестве.
Но видимо открывают в единичном региональные власти.
Как по такому исключительному случаю не пригласить Президента ФХР))
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spawn0
Сборной России на умопомрачительных катках, с великолепными клюшками и потрясающей амуницией никогда не повторить достижения сборной СССР.
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Павел Мельников
Ответ ivan555navi
У русофобов горе - в России появился новый каток. Вот если кто-то уехал из страны - тут у них праздник. А от слова патриотизм, их вообще корёжит.
Это у вас, патриотов записных, праздник, когда уезжает любой, кто не нравится.
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Павел Мельников
Ответ ivan555navi
Все помнят, как вас тут наизнанку выворачивало от того, что И.Федотов не убежал, как вы от него требовали.
Наизнанку вас выворачивает от мысли, что в стране есть кто-то, непохожий на вас. Инстинктивно.
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Data Architector
Т.е. первоочередное не "счастливое детство", а "даёшь стране патриотов!".
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Владислав Никонов
Человек-каток.
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Владимир
Ответ Vasily Ivanov
Всем лизнул бывший коммунист и член ЦК ВЛКСМ....
железные качели зимой нет
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Дмитрий Сальников-Грачев
Неужели сытная жизнь лучше честной правды?
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ivan555navi
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Ответ Павел Мельников
Наизнанку вас выворачивает от мысли, что в стране есть кто-то, непохожий на вас. Инстинктивно.
Перед зеркалом стоишь, русофоб?
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