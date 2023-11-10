Третьяк о катке в Челябинске: «Сборная СССР о таких и не мечтала. Благодарен губернатору, что хоккей развивается, строятся стадионы. Делаем это, чтобы новые поколения были патриотами России»

Владислав Третьяк высказался о развитии хоккея в Челябинске.

Президент ФХР открыл каток на территории Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Челябинске.

Во время церемонии открытия он поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Я благодарен губернатору, его команде и всем, кто любит хоккей, за то, что хоккей в Челябинске развивается, строятся стадионы, построена Академия.

А для чего мы все это делаем? Для того, чтобы воспитывать нашу молодежь, чтобы новые поколения были здоровыми, крепкими, мужественными, чтобы они были патриотами своей страны.

Большое спасибо руководству Челябинской области, всем, кто сегодня принимает участие в оздоровлении нашей нации. Без спорта тяжело выжить, потому что какую бы профессию мальчишки и девчонки ни выбрали, для этого нужно здоровье. А жизнь – это соревнование, испытание. Через спорт вы можете достичь очень многого.

Большое спасибо «Лиге Ставок» и «Созвездию Добра» – они действительно очень много делают. В хоккее очень важно, кто у тебя партнер. Когда рядом с тобой хороший партнер – тогда и играется хорошо. И нам, Федерации хоккея России, очень повезло в том, что у нас есть «Лига Ставок» – надежный партнер, который помогает нам строить катки, развивать детский и профессиональный спорт, проводить соревнования на высоком уровне.

Поэтому сегодня у нас настоящий праздник. Смотрите, какая коробка! Мы на таких не играли – даже сборная Советского Союза и не мечтала о таких коробках, о таком покрытии. А сегодня мальчишки и девчонки могут здесь заниматься и футболом, и гандболом, и хоккеем… Еще раз спасибо нашим партнерам: мы уже две коробки открыли в Ульяновской области, и в Свердловской, и еще будем открывать.

Всем желаю здоровья, удачи, побед и мира на Земле – это самое главное», – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.