Каменский о результативности Овечкина: «Все постепенно встанет на места. Саша уже всем все доказал, забивать он умеет, просто стечение обстоятельств»

Валерий Каменский объяснил низкую результативность Александра Овечкина.

«Давайте наберемся терпения, 12 матчей сыграли, он набрал 9 очков, это нормальный результат. Не забивает, но отдает пасы. Все постепенно встанет на свои места. Саша уже всем все доказал, забивать он умеет, просто стечение обстоятельств.

Мы все болеем за него, желаем ему побить рекорд, то, что он имеет все шансы, даже никто не обсуждает», – сказал олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира.

В этом сезоне НХЛ Овечкин в 12 играх набрал 9 (2+7) очков, он не забивает на протяжении шести матчей.