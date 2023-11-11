Каменский о результативности Овечкина: «Все постепенно встанет на места. Саша уже всем все доказал, забивать он умеет, просто стечение обстоятельств»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Валерий Каменский Р-Спорт Хоккей

Валерий Каменский объяснил низкую результативность Александра Овечкина.

«Давайте наберемся терпения, 12 матчей сыграли, он набрал 9 очков, это нормальный результат. Не забивает, но отдает пасы. Все постепенно встанет на свои места. Саша уже всем все доказал, забивать он умеет, просто стечение обстоятельств.

Мы все болеем за него, желаем ему побить рекорд, то, что он имеет все шансы, даже никто не обсуждает», – сказал олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира.

В этом сезоне НХЛ Овечкин в 12 играх набрал 9 (2+7) очков, он не забивает на протяжении шести матчей.

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6 комментариев

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kelavr
Ответ mitos
Что он доказал? Что за хорошие деньги играл всю карьеру для американских и канадских болел? Что сейчас катает и бросает как пингвин?
зачем пингвинов обижать?
+7
0
+7
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mitos
Что он доказал? Что за хорошие деньги играл всю карьеру для американских и канадских болел? Что сейчас катает и бросает как пингвин?
+4
-2
+2
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Maxim Shumov
Да сколько можно))) раз 10 эту шляпу про «скоро прорвёт» уже сказали сегодня
+2
-1
+1
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личные рекорды это не хоккей
кроты счеты достали а считать нечего , графики побития рекорда летят в тартарары, как бы не пошла серия суицидов у считаводов, а вы хоккей смотреть не пробовали? там много еще очень талантливых и интересных хоккеистов , которые кроме офиса еще умеют забрасывать
+1
-1
0
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Maxim Shumov
Ответ mitos
Что он доказал? Что за хорошие деньги играл всю карьеру для американских и канадских болел? Что сейчас катает и бросает как пингвин?
Фраза про деньги и американских болел из телевизора приехала?
+1
-1
0
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