Каменский о том, может ли Панарин стать лучшим бомбардиром в сезоне: «Конечно. Каждый нападающий стремится к этому. Он лидер «Рейнджерс»

Валерий Каменский оценил результативность Артемия Панарина в сезоне-2023/24.

Форвард « » забросил шайбу и сделал передачу в матче с «Детройтом» (5:3), набрав очки в 12-й игре подряд со старта сезона.

Всего в активе 20 (7+13) баллов в 12 играх. Он делит 3-е место в гонке бомбардиров лиги.

– Артемий – лидер команды, от него это и требуется. От нападающего требуется набирать очки, забивать и помогать команде выигрывать. Поэтому это нормальное явление.

Хочется пожелать ему и дальнейших успехов. Пусть он радует наших болельщиков своими результатами.

– Может стать лучшим бомбардиром в этом сезоне?

– Почему нет? Конечно. Каждый нападающий стремится к этому. Естественно, – сказал олимпийский чемпион и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.