Каменский о том, может ли Панарин стать лучшим бомбардиром в сезоне: «Конечно. Каждый нападающий стремится к этому. Он лидер «Рейнджерс»

Теги Рейнджерс НХЛ Валерий Каменский Артемий Панарин Матч ТВ Хоккей

Валерий Каменский оценил результативность Артемия Панарина в сезоне-2023/24.

Форвард «Рейнджерс» забросил шайбу и сделал передачу в матче НХЛ с «Детройтом» (5:3), набрав очки в 12-й игре подряд со старта сезона.

Всего в активе Артемия Панарина 20 (7+13) баллов в 12 играх. Он делит 3-е место в гонке бомбардиров лиги.

– Артемий – лидер команды, от него это и требуется. От нападающего требуется набирать очки, забивать и помогать команде выигрывать. Поэтому это нормальное явление.

Хочется пожелать ему и дальнейших успехов. Пусть он радует наших болельщиков своими результатами.

– Может стать лучшим бомбардиром в этом сезоне?

– Почему нет? Конечно. Каждый нападающий стремится к этому. Естественно, – сказал олимпийский чемпион и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

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1 комментарий

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BernardLama
Кучеров , поддержите ка мое пиво ))
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