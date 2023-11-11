Ротенберг выложил интервью с собакой Беркутом: «Любимый игрок – тот, кто за ушком почешет»

Роман Ротенберг опубликовал видео с собакой Беркутом.

Раскатку СКА перед матчем с «Нефтехимиком» посетили собаки Халк, Беркут и Франк. Главный тренер СКА Ротенберг поиграл с ними с шайбой на льду.

В ролике звучит песня Baha Men «Who Let The Dogs Out». Представитель клуба задал одной из собак несколько вопросов о хоккее.

На вопрос о любимом игроке Беркута в видео приводится ответ: «Тот, кто за ушком почешет».