Ротенберг выложил интервью с собакой Беркутом: «Любимый игрок – тот, кто за ушком почешет»

Теги СКА видео КХЛ Роман Ротенберг животные и спорт собаки Хоккей

Роман Ротенберг опубликовал видео с собакой Беркутом.

Раскатку СКА перед матчем с «Нефтехимиком» посетили собаки Халк, Беркут и Франк. Главный тренер СКА Ротенберг поиграл с ними с шайбой на льду.

В ролике звучит песня Baha Men «Who Let The Dogs Out». Представитель клуба задал одной из собак несколько вопросов о хоккее.

На вопрос о любимом игроке Беркута в видео приводится ответ: «Тот, кто за ушком почешет».

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3 комментария

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Михаил Опякин
Владимир Путин так-то правильный ответ
+3
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+3
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teto
PR менеджер сказал что после эпизода с баннером надо срочно прокачивать положительный образ. На выбор можно сделать видео с котиками, собачками, больными детьми, ветеранами CBO. Выбор пал на собак.
+2
0
+2
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kopl.roma
Собака лаяла на дядю фраера.
0
0
0
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