Собаки посетили раскатку СКА, Ротенберг поиграл с ними на льду: «Халк и Беркут – служебные песели, проверяют Ледовый перед матчами. Франк – гражданский. Хоккей любят все трое»
Три собаки посетили раскатку СКА перед матчем с «Нефтехимиком».
Главный тренер СКА Роман Ротенберг поиграл с ними с шайбой на льду.
«Гости на утренней раскатке! Халк и Беркут – заслуженные служебные песели, проверяют Ледовый перед каждым матчем. Франк – гражданский, был взят из приюта и живет вместе с Беркутом. Хоккей, как мы видим, любят все трое.
Напомним, что и сегодня вы можете принести корм и сделать пожертвование фонду «Рядом», с которым мы проводим совместную акцию на наших матчах для помощи всем хвостатым, кто в ней нуждается», – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.
Фото: t.me/hcska
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