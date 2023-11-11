Собаки посетили раскатку СКА, Ротенберг поиграл с ними на льду: «Халк и Беркут – служебные песели, проверяют Ледовый перед матчами. Франк – гражданский. Хоккей любят все трое»

Три собаки посетили раскатку СКА перед матчем с «Нефтехимиком».

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поиграл с ними с шайбой на льду.

«Гости на утренней раскатке! Халк и Беркут – заслуженные служебные песели, проверяют перед каждым матчем. Франк – гражданский, был взят из приюта и живет вместе с Беркутом. Хоккей, как мы видим, любят все трое.

Напомним, что и сегодня вы можете принести корм и сделать пожертвование фонду «Рядом», с которым мы проводим совместную акцию на наших матчах для помощи всем хвостатым, кто в ней нуждается», – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Фото: t.me/hcska