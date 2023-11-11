Собаки посетили раскатку СКА, Ротенберг поиграл с ними на льду: «Халк и Беркут – служебные песели, проверяют Ледовый перед матчами. Франк – гражданский. Хоккей любят все трое»

Теги СКА фото КХЛ Ледовый дворец (Санкт-Петербург) Роман Ротенберг животные и спорт собаки Хоккей

Три собаки посетили раскатку СКА перед матчем с «Нефтехимиком».

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поиграл с ними с шайбой на льду.

«Гости на утренней раскатке! Халк и Беркут – заслуженные служебные песели, проверяют Ледовый перед каждым матчем. Франк – гражданский, был взят из приюта и живет вместе с Беркутом. Хоккей, как мы видим, любят все трое.

Напомним, что и сегодня вы можете принести корм и сделать пожертвование фонду «Рядом», с которым мы проводим совместную акцию на наших матчах для помощи всем хвостатым, кто в ней нуждается», – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

 

Фото: t.me/hcska

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12 комментариев

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Nick Crosier
Три прекрасные собаки и один отвратительный пес.
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Красная стрела
Ответ Фанат Сан-Марино
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И не говори. Еще пяток поражений и с бездомными котятами сфоткается.
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Михаил Опякин
Но как он встроит их в систему?
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Красная стрела
Ну вот собачником бы ему больше подошло работать. Хотя без админ ресурса и там его б могли б уволить .
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Фанат Сан-Марино
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Ковид 07.10.52
Газзаева не хватает для полноты ощущений.
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йозе марино
рома, и три бардакова)) поздравляю всех с днём кибербуллинга))
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Melnikov1968
Пока в медиа все собачатся:)
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осетов - пилот болида смерти
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Без Бартеза тут не разобраться. Надеюсь по своему обыкновению придет сюда за плюсиками и раскидает че почем
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Beloded2007
Вижу три кобеля и одну...
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Сергей Орлов
Ответ Nick Crosier
Три прекрасные собаки и один отвратительный пес.
🤣🤣🤣
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