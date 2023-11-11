Шумилин об уходе из «Локомотива»: «Там много хороших игроков, от которых без причины отказались. Система СКА отличается, к тебе относятся так, чтобы ты развивался»

Еремей Шумилин высказался о своем переходе в систему СКА.

В сезоне-2022/23 нападающий выступал в системе «Локомотива».

– Вы уже провели какое-то время в «СКА-Неве». Поделитесь эмоциями.

– Очень сильно понравилась именно вся организация, «Хоккейный город», весь тренерский персонал. Все нравится, все круто!

– Как вам система СКА, условия? Успели почувствовать разницу между системами?



– Да, очень сильно отличается система в плане организации и отношения к игроку. К тебе относятся так, чтобы ты развивался. Все делают для тебя, чтобы ты развивался и показывал результат. Я побывал в двух клубах – « » и « ». Конечно, отличие очень большое.

– Что можете сказать о подготовке – вы какое-то время не играли, прежде чем оказаться в «СКА-Неве».



– Повторюсь про отношение к тренировкам, профессионализм – все это здесь присутствует и чувствуется. Здесь совсем другой коллектив. Ребята мастеровитые, пусть и молодые, но все играют в хоккей – не бей беги, забрасывай шайбу, – а именно играют в хоккей. Это радует!

– Многих интересует вопрос: «Как так получилось, что капитан молодежки «Локомотива» остался ненужным родному клубу?»

– Это долгая история. «Спасибо» ярославскому «Локомотиву», что так разошлись. Вопросы все к «Локомотиву», почему они меня не оставили.

– Насколько я знаю, вас в межсезонье готовили к основной команде, и вы даже не думали искать клуб. А получилось, что отправили в фарм-клуб, где было и так много игроков на вашей позиции. Расскажите из первых уст, как это было.

– Да, после сезона со мной разговаривал генеральный менеджер команды «Локомотив» в КХЛ, говорили: «Ты нам нужен, ты нам пригодишься. Будешь играть в и предсезонку начнешь с нами».

Но за четыре дня до сборов позвонили, сказали, что я еду в фарм-клуб в Пермь. Приехал в «Молот», а там 10 звеньев и шесть центральных на контракте.

Главный тренер сказал: «Я не понимаю «Локомотив», зачем тебя сюда отправили, если они знали, что тут так много центральных». Он сказал, что я могу оставаться, но играть буду одну игру и четыре пропущу. Я сказал, что не хочу так.

Приехал в «Локомотив», а там уже решили по обоюдному разойтись. Не знаю, все вопросы к «Локомотиву», почему они так со мной поступили. И я не один такой – там много хороших игроков, от которых просто без причины отказались, – сказал нападающий «СКА-Невы» Еремей Шумилин.