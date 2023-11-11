Шумилин об уходе из «Локомотива»: «Там много хороших игроков, от которых без причины отказались. Система СКА отличается, к тебе относятся так, чтобы ты развивался»

Теги Локомотив СКА КХЛ СКА-Нева ВХЛ Еремей Шумилин Динамо-Алтай Хоккей

Еремей Шумилин высказался о своем переходе в систему СКА.

В сезоне-2022/23 нападающий выступал в системе «Локомотива».

– Вы уже провели какое-то время в «СКА-Неве». Поделитесь эмоциями.  

– Очень сильно понравилась именно вся организация, «Хоккейный город», весь тренерский персонал. Все нравится, все круто!

– Как вам система СКА, условия? Успели почувствовать разницу между системами?
 
– Да, очень сильно отличается система в плане организации и отношения к игроку. К тебе относятся так, чтобы ты развивался. Все делают для тебя, чтобы ты развивался и показывал результат. Я побывал в двух клубах – «Локомотиве» и «Динамо-Алтай». Конечно, отличие очень большое.

– Что можете сказать о подготовке – вы какое-то время не играли, прежде чем оказаться в «СКА-Неве».
 
– Повторюсь про отношение к тренировкам, профессионализм – все это здесь присутствует и чувствуется. Здесь совсем другой коллектив. Ребята мастеровитые, пусть и молодые, но все играют в хоккей – не бей беги, забрасывай шайбу, – а именно играют в хоккей. Это радует!

– Многих интересует вопрос: «Как так получилось, что капитан молодежки «Локомотива» остался ненужным родному клубу?»

– Это долгая история. «Спасибо» ярославскому «Локомотиву», что так разошлись. Вопросы все к «Локомотиву», почему они меня не оставили.

– Насколько я знаю, вас в межсезонье готовили к основной команде, и вы даже не думали искать клуб. А получилось, что отправили в фарм-клуб, где было и так много игроков на вашей позиции. Расскажите из первых уст, как это было.

– Да, после сезона со мной разговаривал генеральный менеджер команды «Локомотив» в КХЛ, говорили: «Ты нам нужен, ты нам пригодишься. Будешь играть в КХЛ и предсезонку начнешь с нами».

Но за четыре дня до сборов позвонили, сказали, что я еду в фарм-клуб в Пермь. Приехал в «Молот», а там 10 звеньев и шесть центральных на контракте.

Главный тренер сказал: «Я не понимаю «Локомотив», зачем тебя сюда отправили, если они знали, что тут так много центральных». Он сказал, что я могу оставаться, но играть буду одну игру и четыре пропущу. Я сказал, что не хочу так.

Приехал в «Локомотив», а там уже решили по обоюдному разойтись. Не знаю, все вопросы к «Локомотиву», почему они так со мной поступили. И я не один такой – там много хороших игроков, от которых просто без причины отказались, – сказал нападающий «СКА-Невы» Еремей Шумилин.

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13 комментариев

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Max M
это называется конкуренция
мичков с такими же речами уезжал: в локомотиве не дают развиваться, а вот у хоккейного гуру йозе все супер, в итоге второй год по арендам
а про то, как развивают в великой системе ски, могут рассказать подколзин, марченко, галюнюк, аскаров и еще несколько десятков хоккеистов, пришедших развиваться к создателю хоккея - величайшему марино
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Ротенберг
Ответ ivan555navi
Вот это врезал Еремей Шумилин всем хейтерам РР. Прям точно по щам надавал. Сейчас хейтеры обвинят его по свои засаленным методичкам в том, что он пoдлизал, что он продался, что его купили, что он боится, что его запугали и т.д.
Ты настоящий защитник обездоленных! Приглашаю тебя в тренерский штаб СКА, будешь тренером по кулачным боям наших великих хоккеистов... будешь писать им тексты после получения люлей от наших врагов!
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Ярославец75
Ну и что изменилось с переходом в Питер? Тебя так же отправили в фарм. И сомневаюсь, что в ближайшее время будешь в основе. Что то Лихачеву и Никулину с Березкиным ничего не помешало попасть в основу. Значит все претензии только к себе. А насчет условий для роста хоккеистов, ну не знаю, не видел питерскую, но наш ГУОР шикарен. Там созданы все условия для молодых спортсменов. Целый городок. Так что такие оценки не красят подобных персонажей.
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Михаил Опякин
Тренируемся с собаками, работаем
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Сергей Галынский
Тренировки в СКА куда разнообразнее,системнее
Тут даже собаки привлекаются
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Александр Маслов
опять система,все по кругу.
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всегда за локо
ну скоро в Сочи поедешь, потом в Питер, потом обратно или в адмирал продадут
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kutavlik
"Да, очень сильно отличается система ...."
Нет вопросов!!!!
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rusbash14
Парень в 20 лет набирал меньше очка за игру в МХЛ. С такой статистикой ему КХЛ на 99% не светит - хоть у Рота, хоть в Ярославле.
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всегда за локо
система Р. Р. работает именно так
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Кино Музыка
Короче, попал.
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Евгений Кузнецов
Система!!! Все развиваются!!!
Особенно Серебряков и Гальченюк...
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