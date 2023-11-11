Канарейкин о СКА: «Никто не сомневается, что клуб попадет в плей-офф. Но результаты сейчас, конечно, не для команды, у которой такие исполнители»

Федор Канарейкин высказался о неудачном выступлении СКА в сезоне-2023/24.

Клуб занимает восьмое место в таблице Западной конференции.

«Ситуация СКА сильно отличается от того, что есть сейчас у ЦСКА. Не знаю, что там – перестройка или еще что-то. То, что показывает СКА в данный момент, думаю, в первую очередь не устраивает руководство клуба.

Каковы будут терпение и доверие – будем смотреть. Никто не сомневается, что СКА попадет в плей-офф, но результаты сейчас, конечно, не для команды СКА, у которой такие цели и исполнители» – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

Медведев о Ротенберге: «Давать заключение о его работе рано. У СКА был бы другой тренер, если бы доверия от руководства не было»