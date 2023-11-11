Канарейкин о СКА: «Никто не сомневается, что клуб попадет в плей-офф. Но результаты сейчас, конечно, не для команды, у которой такие исполнители»

Теги СКА Федор Канарейкин КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Федор Канарейкин высказался о неудачном выступлении СКА в сезоне-2023/24.

Клуб занимает восьмое место в таблице Западной конференции.

«Ситуация СКА сильно отличается от того, что есть сейчас у ЦСКА. Не знаю, что там – перестройка или еще что-то. То, что показывает СКА в данный момент, думаю, в первую очередь не устраивает руководство клуба.

Каковы будут терпение и доверие – будем смотреть. Никто не сомневается, что СКА попадет в плей-офф, но результаты сейчас, конечно, не для команды СКА, у которой такие цели и исполнители» – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

Медведев о Ротенберге: «Давать заключение о его работе рано. У СКА был бы другой тренер, если бы доверия от руководства не было»

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3 комментария

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Максим Столбов
Это те самые результаты у команды, в которой тренирует такой "тренер"
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catcher69
уж как тут сомневаться когда 8 из 11 туда попадают...надо совсем ног не ставить чтобы туда не попасть...)))))))
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Machine Head
Так много уделяют внимания этому середняку. Каждый хочет быть причастным к СКА и ближе к Ротенбергу
.
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