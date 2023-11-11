Быков о СКА: «Иногда проблемы в первой половине чемпионата идут на пользу – чтобы правильно среагировать, проанализировать. И ближе к плей-офф уже закручивать гайки»

Теги ЦСКА СКА Вячеслав Быков КХЛ Хоккей

Вячеслав Быков высказался об игре СКА и ЦСКА в новом сезоне.

На данный момент СКА занимает восьмое место в таблице Западной конференции, ЦСКА – шестое.

– На мой взгляд, здесь все равно с каждым сезоном что-то происходит в КХЛ. Я думаю, что это и заслуга соперников, в силу того, что последние играют против бывших чемпионов, команд высокого уровня, на них дополнительно настраиваются.

Часто после чемпионских сезонов сложно вкатываться на следующий год. Но я думаю, что любые трудности, которые проходят команды в чемпионате, дают возможности после правильного анализа хорошо подготовить к плей-офф.

Лучше на этом этапе иметь какие-то казусы и реагировать, а потом выстраивать уже ту игру, которая будет необходима в плей-офф. 

– Может ли выйти так, что СКА пролетит мимо плей-офф, учитывая его результаты и турнирное положение?

– Безусловно, это зависит от конкурентов, какую игру они будут показывать. У СКА – молодая команда, это опыт, который даст им возможность дальше идти. Но даже треть чемпионата еще не прошла. Еще рано говорить, еще ничего не значит.

Иногда даже идет на пользу иметь какие-то проблемы в первой половине чемпионата, чтобы правильно среагировать и проанализировать, и ближе к плей-офф уже закручивать гайки, чтобы команда выглядело совсем по-другому.

Конечно, тренерские штабы делают анализ, это специалисты опытные, они работают не первый год. Мне кажется, сейчас ни они, ни болельщики не должны паниковать, – сказал бывший главный тренер СКА и сборной России Вячеслав Быков.

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9 комментариев

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Ротенберг
Нет у нас проблем!!!
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Огюст
Быков ответил всё обтекаемо , общими фразами и уклончиво о " системе " игры Ска под руководством РР ! Быков корректный мужчина и не хочет называть от кого зависит такая слабенькая игра Питерцев , да ему по большому счёту -эти их проблемы совсем ни к чему !
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ros80
Ответ Ротенберг
Нет у нас проблем!!!
А как же провокации со всех сторон?
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catcher69
думаю это вообще так задумано...чтобы усыпить бдительность соперников по плоффу
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Ми Ша
Кто-то из высшего руководства попросил тихонечко чтобы до Ромы донесли что он не на своём месте находится. Предлагают обменять ему роль тренера на игру NHL 2024 с разрешением 4К
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Machine Head
На каждую хитрую гайку есть болт с хитрой резьбой!
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Melnikov1968
Как это треть чемпионата не прошла? Если всего 68 игр, а сыграно 28-30 матчей. Дело уже к половине идёт.
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