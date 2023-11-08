Плющев об игре СКА и ЦСКА: «Если команды теряют в мастерстве, это не значит, что все здорово»

Теги ЦСКА СКА Владимир Плющев КХЛ Хоккей

Владимир Плющев прокомментировал игру СКА и ЦСКА в сезоне КХЛ.

ЦСКА находится на пятом месте в таблице Западной конференции, СКА – на восьмом.

«Вообще это дело вкуса. Я не могу рассматривать хоккей как болельщик той или иной команды.

Я рассматриваю то, как те или иные команды прогрессируют или не прогрессируют.

Если некоторые команды теряют в мастерстве, это еще не значит, что все здорово», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.

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