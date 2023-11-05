Плющев о «Торпедо»: «Команда не сходит на нет – играет на своем уровне. Не жалуются на какие-то перегрузки, постоянно выигрывать невозможно»
Владимир Плющев высказался об игре «Торпедо» в сезоне КХЛ.
– Похоже, что магия Игоря Ларионова понемногу сходит на нет. Как считаете, спад «Торпедо» продолжится и дальше?
– Во-первых, команда не сходит на нет, она играет на своем уровне. Постоянно выигрывать невозможно.
Они играют в очень активный хоккей, а это значит, что затрачиваются достаточно большие силы.
Может быть, не всегда успевают восстанавливаться – идет довосстановление.
Но команда не теряет своего лица и не падает в какие-то ямы. Они не жалуются на то, что находятся в каких-то перегрузках, а играют в свой хоккей.
Тот, который нравится нижегородским – и не только – болельщикам, – заслуженный тренер России Владимир Плющев.
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