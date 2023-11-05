Плющев о «Торпедо»: «Команда не сходит на нет – играет на своем уровне. Не жалуются на какие-то перегрузки, постоянно выигрывать невозможно»

Теги Торпедо Владимир Плющев КХЛ Хоккей

Владимир Плющев высказался об игре «Торпедо» в сезоне КХЛ.

– Похоже, что магия Игоря Ларионова понемногу сходит на нет. Как считаете, спад «Торпедо» продолжится и дальше?

– Во-первых, команда не сходит на нет, она играет на своем уровне. Постоянно выигрывать невозможно.

Они играют в очень активный хоккей, а это значит, что затрачиваются достаточно большие силы.

Может быть, не всегда успевают восстанавливаться – идет довосстановление.

Но команда не теряет своего лица и не падает в какие-то ямы. Они не жалуются на то, что находятся в каких-то перегрузках, а играют в свой хоккей.

Тот, который нравится нижегородским – и не только – болельщикам, – заслуженный тренер России Владимир Плющев.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий