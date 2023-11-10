Владимир Плющев: «Кризис СКА – серьезный. Неправильная селекция и неправильная политика перед сезоном. Состав обновили на 80%»

Владимир Плющев считает, что СКА находится в кризисе.

Команда Романа Ротенберга расположилась на восьмом месте в таблице Западной конференции.

«СКА в кризисе. Кризис серьезный. Связан в первую очередь с тем, что, наверное, где-то была неправильно проведена селекционная работа.

И вообще неправильная политика была перед сезоном. Состав обновили на 80%.

Поэтому это все сейчас выливается в тяжелые игры и тяжелые последствия. Команду невозможно создать за два дня.

Команду можно сделать только по истечении определенного времени.

Сейчас армейцы пытаются использовать это время до плей-офф. Я думаю, что проблемы еще будут впереди», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.