Владимир Плющев: «Кризис СКА – серьезный. Неправильная селекция и неправильная политика перед сезоном. Состав обновили на 80%»

Теги СКА Владимир Плющев КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Владимир Плющев считает, что СКА находится в кризисе.

Команда Романа Ротенберга расположилась на восьмом месте в таблице Западной конференции.

«СКА в кризисе. Кризис серьезный. Связан в первую очередь с тем, что, наверное, где-то была неправильно проведена селекционная работа.

И вообще неправильная политика была перед сезоном. Состав обновили на 80%.

Поэтому это все сейчас выливается в тяжелые игры и тяжелые последствия. Команду невозможно создать за два дня.

Команду можно сделать только по истечении определенного времени.

Сейчас армейцы пытаются использовать это время до плей-офф. Я думаю, что проблемы еще будут впереди», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.

14 комментариев

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Maxim Shumov
Конечно - у системы, которая постоянно летает на самолёте- всего 3 состава. Как Роман Борисович должен показывать результат в таких условиях?
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Vitezslav
Даже гений главного тренера не спасает.
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Максим Столбов
Плющев ты конечно герой, но ты ходишь по очень тонкому льду сейчас.
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zenitka
Зачем было менять 80% состава,которые выиграли ругулярку?
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Михаил Опякин
Дак он зализывает гению или нет?
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Snow11
Прошу поднять, высказывания этого персонажа, полуторамесячной давности!) Ну, редактура спортса - вперед!!!!
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mihany12
Может все таки рыба с головы гниет?
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Dinamik1
Роман конечно выше.всего этого.
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Тренерские конспекты Бормана
В торпедо много новичков, много молодежи, а бюджет ниже плинтуса, но тренер дает результат, а команда показывает зрелищный хоккей.
Поставь туда Йозе и она станет записным аутсайдером
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Жесткий Костас
Возьмите нормального тренера, автор.... Ю гнать.... тряпками под хвост.
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Александр Невский
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Думаю это тот случай когда командой ска руководит человек который далек от хоккея , это как на Украине Зеленский такой же результат будет , развал команды Ска .
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Серый
Ответ ivan555navi
Попробуй так - напиши на двух листах бумаги составы прошлого сезона и нынешний состав СКА. И после каждой фамилией напиши причину, по которой игрок ушёл или пришёл. Тогда картина будет лучше видна.
Отвечу кратко: ни один адекватный генмен в своём уме добровольно не отказался бы от Гусева, Яшкина и Ожиганова
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