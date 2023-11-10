Медведев о Ротенберге: «Давать заключение о его работе рано. У СКА был бы другой тренер, если бы доверия от руководства не было»

Теги СКА Трактор Александр Медведев КХЛ Роман Ротенберг Сергей Толчинский Р-Спорт Хоккей

Александр Медведев высказался о работе Романа Ротенберга на посту тренера СКА.

СКА в четверг обыграл «Трактор» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В первом периоде игры на фанатском секторе петербургского клуба на несколько минут был развернут баннер с надписью «Система не работает».

СКА занимает восьмое место в таблице Западной конференции.

Медведев ответил на вопрос о том, справляется ли Ротенберг с работой на посту главного тренера СКА.

«Такие брутальные вопросы после хорошей игры команды и победы, пускай и в драматической развязке в овертайме. Если проанализировать и статистически, и визуально, у СКА было преимущество.

Конечно, опять пропустили гол меньше чем за минуту до конца и опять наступили на те же грабли, но зато в овертайме хоккейные боги вернули должок – Сергей Толчинский блестяще реализовал буллит.

Команда продолжает строительство. Помимо фундамента должны быть построены и первые-вторые этажи. Как мы знаем, именно на этих «этажах» находятся функциональные подразделения.

Давать заключение о работе главного тренера еще рано. Если бы доверия от руководства не было, у нас был бы другой тренер», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

Фанаты СКА впервые вывесили гневный баннер – «Система не работает». Ротенберг увидел в этом провокацию

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7 комментариев

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jigga
Рома сам себя не уволит это его игрушка
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Mohnatiy
Этажи, системы... Что сказать-то хотят?
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Игорь Кротов
Александр уволит Рому сложно поверить это как в джентльмена кто ж его уволит он же памятник
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Melnikov1968
"Команда продолжает строительство. Помимо фундамента должны быть построены и первые-вторые этажи. Как мы знаем, именно на этих «этажах» находятся функциональные подразделения." (с) Как же любят у нас функционеры словоблудием заниматься. Пурга ведь откровенная.
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Отличник Ослов
Это самый горячий поцелуй осени .
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