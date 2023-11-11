Кокорев о серии «Сочи» из 7 поражений: «Надо забыть обо всем, что было плохо, обнулиться и идти вперед»

Дмитрий Кокорев высказался о 7-матчевой серии поражений «Сочи».

Главный тренер южан выразил мнение после матча с минским « » (2:6).

– Вторая игра для обеих команд была под нагрузкой, мы вначале неплохо выглядели. Потом пропустили два легких гола, после этого играли в меньшинстве – к сожалению, в меньшинстве сегодня тоже пропустили два гола.

Были у нас моменты и при «5 на 4» и при «5 на 3», но мы свои моменты не реализовали. Были броски, но все во вратаря. Большинство и меньшинство не получились – проиграли игру.

– У вас сейчас неприятная серия, дома ждут две спаренные игры с «Витязем». Что надо сделать, чтобы прервать эту неприятную серию?

– Надо подготовиться к ней, забыть обо всем, что было плохо, обнулиться и идти вперед. Повторюсь, равнодушных нет в команде, мы хотим выиграть, хотим прервать серию. Когда это все копится, очень тяжело из этого выходить. Только команда как семья решит эти вопросы, – сказал Кокорев.