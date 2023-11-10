Квартальнов о 2:1 с «Сочи»: «Пропустили, но в третьем периоде терпели и вытащили такой тяжелый матч»

Теги Дмитрий Квартальнов Динамо Минск КХЛ Сочи Хоккей

Дмитрий Квартальнов оценил победу над «Сочи» (2:1).

«Непростой матч для нас, идут игры за четыре очка. Дотерпели, забили вот этот, наверное, такой терпежный гол. В первом периоде чуть-чуть расплескались – «Сочи» отдал нам углы, и мы это приняли.

Вроде контроль шайбы у нас был очень хороший, но найти моментов, чтобы забить, было мало. Говорили, что не надо разогревать их вратаря, он очень здорово действовал и держал в игре.

Пропустили, но в третьем периоде терпели и вытащили такой тяжелый матч. У нас очень много шансов, нам нужно улучшать реализацию. Когда к тебе приходит шайба, решение в голове надо принимать чуть раньше, действовать хладнокровнее, пустить ее верхом – это мастерство. Это надо ломать, у нас много хороших моментов», – сказал главный тренер минского «Динамо».

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