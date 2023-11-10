Кокорев после 1:2 от Минска: «Серия из 6 поражений давит. Но в коллективе нет безразличия, выходим на каждую игру заряженные»

Теги Динамо Минск КХЛ Дмитрий Кокорев Сочи Хоккей

Дмитрий Кокорев оценил поражение от минского «Динамо» (1:2).

«Вышли с хорошим настроем, сражались всю игру, но опять индивидуальная ошибка привела к поражению. В последнее время забиваем мало, 1-2 гола. Тяжело выиграть игру таким образом, пока не можем никак наладить этот момент. Разбираемся, в чем причины.

У нас четыре звена, а забивает в основном одно. Тяжело сказать четко – может, других прорвет, и дальше все будет иначе. Завтра – новая игра, будем стараться играть на победу.

Тяжелый календарь, много спаренных игр, но в любом случае будем настраиваться, главное – восстановиться и с новыми силами готовиться к завтрашнему матчу.

Серия из шести поражений на всех нас давит. Мы все прекрасно понимаем, сражаемся в каждой игре и хотим это исправить. У нас в коллективе нет безразличия, выходим на каждую игру заряженные, чтобы победить. Где-то что-то не получается, есть моменты, но не забиваем», – сказал главный тренер «Сочи».

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