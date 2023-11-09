Богдан Конюшков: «Адам Фокс – ориентир для меня. Ларионов повторяет, что все лучшие – в НХЛ. И нужно стремиться играть как они»

Богдан Конюшков назвал Адама Фокса ориентиром в хоккее.

– Есть ли защитники в НХЛ и КХЛ, которых вы считаете своей ролевой моделью?

– Например, ориентиром для меня является защитник « » .

В прошлом сезоне смотрел его нарезки, как он действует в большинстве и меньшинстве.

Он очень грамотно распределяет свои силы между этими игровыми ситуациями. Интересно за ним наблюдать. За другими тоже, но в плане Фокса – можно сказать, что я на него похож.

– А тот же из СКА?

– Все знают, что Никиша хорошо играет – молодец, набирает очки. У него тоже можно что-то подсмотреть.

Много хороших ребят сейчас выступает в . Запускают больше молодежи, что приятно. У каждого есть чему поучиться.

– Главный тренер «Торпедо» был великим центрфорвардом. А чему он учит защитников? В свое время он позиционировал Максима Федотова как «русского Кэйла Макара».

– Скорее, он говорил, что нужно смотреть на Макара и за ним тянуться. И это правильно.

Ларионов мне то же самое повторяет, что все лучшие хоккеисты мира – в НХЛ. И нужно стремиться играть как они. Советы от тренера больше не по амплуа, а по тому, как правильно видеть хоккей.

На тренировках я также могу сыграть и как центральный нападающий. Чтобы у меня был навык, если я буду подключаться в атаку, – сказал защитник «Торпедо» Богдан Конюшков.