Богдан Конюшков: «Адам Фокс – ориентир для меня. Ларионов повторяет, что все лучшие – в НХЛ. И нужно стремиться играть как они»
Богдан Конюшков назвал Адама Фокса ориентиром в хоккее.
– Есть ли защитники в НХЛ и КХЛ, которых вы считаете своей ролевой моделью?
– Например, ориентиром для меня является защитник «Рейнджерс» Адам Фокс.
В прошлом сезоне смотрел его нарезки, как он действует в большинстве и меньшинстве.
Он очень грамотно распределяет свои силы между этими игровыми ситуациями. Интересно за ним наблюдать. За другими тоже, но в плане Фокса – можно сказать, что я на него похож.
– А тот же Александр Никишин из СКА?
– Все знают, что Никиша хорошо играет – молодец, набирает очки. У него тоже можно что-то подсмотреть.
Много хороших ребят сейчас выступает в КХЛ. Запускают больше молодежи, что приятно. У каждого есть чему поучиться.
– Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов был великим центрфорвардом. А чему он учит защитников? В свое время он позиционировал Максима Федотова как «русского Кэйла Макара».
– Скорее, он говорил, что нужно смотреть на Макара и за ним тянуться. И это правильно.
Ларионов мне то же самое повторяет, что все лучшие хоккеисты мира – в НХЛ. И нужно стремиться играть как они. Советы от тренера больше не по амплуа, а по тому, как правильно видеть хоккей.
На тренировках я также могу сыграть и как центральный нападающий. Чтобы у меня был навык, если я буду подключаться в атаку, – сказал защитник «Торпедо» Богдан Конюшков.
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