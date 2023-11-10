Ротенберг выложил фото фаната с плакатом «Китай за СКА»: «Спасибо за поддержку, всем!»

Теги СКА болельщики фото КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поблагодарил болельщиков СКА за поддержку.

Главный тренер СКА после матча с «Трактором» (4:3 ОТ) опубликовал в своем телеграм-канале фото фаната с плакатом с надписью «Китай за СКА».

«Спасибо за поддержку, всем!» – написал Роман Ротенберг.

Ротенберг о баннере «Система не работает»: «Много провокаций – хотят расшатать нас, но не получится. В Петербурге журналисты провоцируют СКА. Московские не критикуют ЦСКА»

Фанаты СКА впервые вывесили гневный баннер – «Система не работает». Ротенберг увидел в этом провокацию

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jqzn88xn6n
А почему не фото другого плаката?
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
37old
Ну теперь будем знать, что китайского фаната зовут Всем.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Streetbor
+15 рублей)) и риску миса мистеру Хо.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maxhonda
Йозя с грамматикой дружит также, как с тренерской работой. Либо запятая лишняя, либо "Всем" с большой буквы, возможно так зовут китайского фаната. Впрочем, этот нюанс простителен для финского гражданина.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АРТУР АЛИЕВ
а мне кажется там не "СКА" написано, а "СНГ"
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
!!!ВОЛК РОССИЯ!!!
а сколько человеку с азиатской национальностью за это дали народных денег?!!!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Исаев
На самом деле не видно за кого топит этот китайский комсомолец. "Китай за СК..."? 🤔
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex_Polishchuk
Ответ maxhonda
Йозя с грамматикой дружит также, как с тренерской работой. Либо запятая лишняя, либо "Всем" с большой буквы, возможно так зовут китайского фаната. Впрочем, этот нюанс простителен для финского гражданина.
У вас какие-то сомнения по поводу пунктуационной системы в СКА? Вы из какого города?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Исаев
Ответ maxhonda
Йозя с грамматикой дружит также, как с тренерской работой. Либо запятая лишняя, либо "Всем" с большой буквы, возможно так зовут китайского фаната. Впрочем, этот нюанс простителен для финского гражданина.
Точняк!))) Местоимение не является обращением и запятыми не выделяется))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АРТУР АЛИЕВ
Ответ 37old
Ну теперь будем знать, что китайского фаната зовут Всем.
Всем цзин пин
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Исаев
Ответ Andrew Chepaylo
На двух китайцев денег пожалел? или просто не нашел🤔
Второй не поддержал товарища - сидит рядом (с телефоном) и лицо от стыда спрятал за чёлкой))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HockeyMan
Ответ jqzn88xn6n
А почему не фото другого плаката?
Вам что не понятно? Он же четко сказал, что другого плаката не видел 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Ну наконец-то закрытое окно в Европу превратилось в пробитое дно в Китай.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sd4fmwrvz8
Че за вьетнамец с рынка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
J-12
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Витковский
Что то много вашего трахтенберга в разных СМИ, следующий раз повода не дадим. Хоть бы проставился Трактору, детям 18-ю арену поставил бы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
Йозы бы 800 онлайн-уроков по русскому языку не мешало посмотреть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег
В натуре Китай за СНГ. Кое на##й ске....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Заборостроитель
Си одобряет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Абдуллин
Я так понимаю ранее речь шла о китайском народе?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Бакин
Крыша поехала... просто обиделся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
Плакат "Система не работает" точнее отражает текущее положение дел. Но Ротенберг любит только когда ему сладкий елей в уши льют.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrew Chepaylo
На двух китайцев денег пожалел? или просто не нашел🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Столбов
Ну это не намек, а намечище. Партия призывает тебя Роман в Китай. Мы будем скучать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий