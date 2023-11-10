Ротенберг выложил фото фаната с плакатом «Китай за СКА»: «Спасибо за поддержку, всем!»
Роман Ротенберг поблагодарил болельщиков СКА за поддержку.
Главный тренер СКА после матча с «Трактором» (4:3 ОТ) опубликовал в своем телеграм-канале фото фаната с плакатом с надписью «Китай за СКА».
«Спасибо за поддержку, всем!» – написал Роман Ротенберг.
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