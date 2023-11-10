Ротенберг выложил фото фаната с плакатом «Китай за СКА»: «Спасибо за поддержку, всем!»

Роман Ротенберг поблагодарил болельщиков СКА за поддержку.

Главный тренер СКА после матча с «Трактором» (4:3 ОТ) опубликовал в своем телеграм-канале фото фаната с плакатом с надписью «Китай за СКА».

«Спасибо за поддержку, всем!» – написал .

Ротенберг о баннере «Система не работает»: «Много провокаций – хотят расшатать нас, но не получится. В Петербурге журналисты провоцируют СКА. Московские не критикуют ЦСКА»

Фанаты СКА впервые вывесили гневный баннер – «Система не работает». Ротенберг увидел в этом провокацию