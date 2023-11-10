Роман Ротенберг: «Слово «система» – это подготовка команды, тактика. Давайте проверим каждого журналиста на профессионализм. Критикуйте меня сколько хотите – команду не трогайте»
Роман Ротенберг объяснил термин «система» в контексте клуба СКА.
СКА обыграл «Трактор» (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В первом периоде игры на фанатском секторе петербургского клуба на несколько минут был развернут баннер с надписью «Система не работает».
– Вы похвалили Фальковского, но стоит отметить и Николая Полякова за голевую передачу.
– Вот по поводу вопроса про систему – система подготовки хоккеистов работает. Поляков – это наш воспитанник.
Слово «система» – это подготовка команды, тактика команды. Сколько моментов команда создает в зоне атаки.
Давайте разберем по деталям и проверим каждого журналиста на профессионализм. Надо поддерживать ребят.
Мы не дадим команду в обиду. Вы никогда с моей стороны не услышите критику ни одного игрока. Никогда в жизни. Потому что это неправильно.
Мы собирали эту команду и отвечаем на за нее. Критикуйте меня сколько хотите – команду не трогайте. Такая просьба, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг – журналисту про систему: «Провокационный вопрос? Какая система? О чем вы говорите? Не буду комментировать спекуляции, какие-то сплетни»
Смело говорит про систему опять)