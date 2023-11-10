Роман Ротенберг: «Слово «система» – это подготовка команды, тактика. Давайте проверим каждого журналиста на профессионализм. Критикуйте меня сколько хотите – команду не трогайте»

Теги СКА Трактор КХЛ Роман Ротенберг Николай Поляков Хоккей

Роман Ротенберг объяснил термин «система» в контексте клуба СКА.

СКА обыграл «Трактор» (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В первом периоде игры на фанатском секторе петербургского клуба на несколько минут был развернут баннер с надписью «Система не работает».

– Вы похвалили Фальковского, но стоит отметить и Николая Полякова за голевую передачу.

– Вот по поводу вопроса про систему – система подготовки хоккеистов работает. Поляков – это наш воспитанник.

Слово «система» – это подготовка команды, тактика команды. Сколько моментов команда создает в зоне атаки.

Давайте разберем по деталям и проверим каждого журналиста на профессионализм. Надо поддерживать ребят.

Мы не дадим команду в обиду. Вы никогда с моей стороны не услышите критику ни одного игрока. Никогда в жизни. Потому что это неправильно.

Мы собирали эту команду и отвечаем на за нее. Критикуйте меня сколько хотите – команду не трогайте. Такая просьба, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг – журналисту про систему: «Провокационный вопрос? Какая система? О чем вы говорите? Не буду комментировать спекуляции, какие-то сплетни»

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10 комментариев

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HockeyMan
Давайте проверим лучше тренера СКА на проф пригодность)))
+23
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+23
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Илья Владимирович
Рома на коне сегодня, такой весь победитель и защитник.
Смело говорит про систему опять)
+9
0
+9
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Fuji69
Такое чувство,что Роман Ротенберг профессию тренера только в себе открыл . Что до него не было ни Тарасова ни Кулагина ни Скотти Боумена ни Майк Кинэна .
+5
0
+5
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Machine Head
Мы каждый год собираем команду. Корешков с Зубовым подучили его что ответить про систему. Система это планомерная работа клуба по воспитанию и дальнейшему развитию игроков , когда все подразделения клуба работают, как единый механизм начиная от детских команд самых ранних возрастов и их тренера до врачей и технических работников.
+2
0
+2
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#31
Герой! Звезду ему! Команду не трогайте 😂😂😂 А кто из команды сделал посмешище? Они же играть по другому хотят, но уровень запуганности решает все, из нормальных игроков РР превратил их в жалких любителей.
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alexromanov
А в Питере реально есть фанаты, которые ходят на стадион и болеют за этот цирк? Что это за форма мазохизма?)
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Артем Галкин
Что толку кретиковать. Ты же непробиваемый валенок. Киборк,помноженный на вечность.
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Borsiano
Ну так тебя и критикуют, а ты шлангом прикидываешься )
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ГЕНПЛАН
И это просто спросили про систему))
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Elegante
Когда этого клоуна проверят на Пряжке?)))
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