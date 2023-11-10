Роман Ротенберг: «Слово «система» – это подготовка команды, тактика. Давайте проверим каждого журналиста на профессионализм. Критикуйте меня сколько хотите – команду не трогайте»

Роман Ротенберг объяснил термин «система» в контексте клуба СКА.

СКА обыграл « » (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата .

В первом периоде игры на фанатском секторе петербургского клуба на несколько минут был развернут баннер с надписью «Система не работает».

– Вы похвалили Фальковского, но стоит отметить и за голевую передачу.

– Вот по поводу вопроса про систему – система подготовки хоккеистов работает. Поляков – это наш воспитанник.

Слово «система» – это подготовка команды, тактика команды. Сколько моментов команда создает в зоне атаки.

Давайте разберем по деталям и проверим каждого журналиста на профессионализм. Надо поддерживать ребят.

Мы не дадим команду в обиду. Вы никогда с моей стороны не услышите критику ни одного игрока. Никогда в жизни. Потому что это неправильно.

Мы собирали эту команду и отвечаем на за нее. Критикуйте меня сколько хотите – команду не трогайте. Такая просьба, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг – журналисту про систему: «Провокационный вопрос? Какая система? О чем вы говорите? Не буду комментировать спекуляции, какие-то сплетни»