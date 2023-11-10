Ротенберг о матче СКА на открытом воздухе: «Мы уже проводили – благодаря «Газпрому». Это к вопросу о работе системы – были полные трибуны. Еще сыграем, надеюсь»

Теги СКА болельщики Газпром КХЛ Газпром Арена (Крестовский) Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о возможном проведении матчей СКА на открытом воздухе.

– Появилась информация, что «Спартак» хочет провести матч на открытой арене, до этого говорили, что такую игру может провести «Торпедо». Есть ли у СКА желание сыграть на открытом воздухе?

Мы уже проводили. Это к вопросу о том, как работает система СКА. У нас были полные трибуны. Конечно, мы всегда готовы сыграть на открытом воздухе. Надеюсь, еще проведем матчи на «Газпром Арене». Благодаря нашему спонсору – ПАО «Газпром» – мы уже проводили такие матчи и планируем проводить их в дальнейшем.

Готовы играть – это популяризирует хоккей. Здесь важна подготовка льда, бортов – это не такая простая задача. Мы сами столкнулись с этим. Как я понимаю, планируется игра на «Открытие Арене», там не закрывается крыша. Так работает только «Газпром Арена». Открытая крыша вносит коррективы – представляете, если будет метель или дождь. Станет сложнее – в воде играть тяжело.

Хотя мы часто играем на таком льду – нам не привыкать. Мы готовы играть в любую погоду с любым соперником. А домашние матчи на футбольной арене требуют отдельного анализа и огромных инвестиций.

Обсудим это с нашим главным спонсором ПАО «Газпром» и вернемся к этому вопросу. Нужно очень хорошо все подготовить, и у «Газпром Арены» здесь много преимуществ за счет закрывающейся крыши, – сообщил главный тренер СКА. 

В декабре 2019 года матч между СКА и ЦСКА на «Газпром Арене» посетили 61 810 зрителей. 

Ротенберг – журналисту про систему: «Провокационный вопрос? Какая система? О чем вы говорите? Не буду комментировать спекуляции, какие-то сплетни»

6 комментариев

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Йохан Чпохан
блаженный.
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Игорь Кротов
Во заклинило человека система система система
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АРТУР АЛИЕВ
Ему кажется Эллочка людоедка тексты пишет, судя по используемым словам, любимым из которых является "система"
+5
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Алексей Иванов
Система и газ
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Andrewxyz
Очень хочется, чтобы ска не попал в плей-офф. Или на крайняк вылетел в первом раунде.
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Евгений Кислицын
у вас одна система рука руку моет!
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