«Питтсбург» подарил Малкину поездку на финал ЛЧ: «Много мусора и грязи, люди пили пиво на улицах, оставляли банки где попало. Большая разница по сравнению с ЧМ-2018»
Евгений Малкин рассказал о посещении финала Лиги чемпионов.
– В начале июня и вы, и Александр Овечкин, и Кирилл Капризов были на финале футбольной Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» в Стамбуле. Договаривались с ними о совместной поездке?
– Нет. Тут особая история. У меня в прошлом сезоне была тысячная игра за «Питтсбург», и клуб подарил мне эту поездку.
«Пингвинc» все организовали – и перелет, и гостиницу, и билеты для меня и моей семьи на футбол. Очень благодарен им за это!
– То есть вы даже об этом не просили, а в «Питтсбурге», зная ваши пристрастия, угадали желание?
– Не совсем. Если честно, сначала был другой подарок – поездка в Африку на сафари.
Но потом я увидел, что в это же время проходит финал Лиги чемпионов, и мы можем полететь через Турцию в Москву. Тогда и попросил клуб поменять маршрут.
Поход на этот матч был больше не для меня, а для сына, потому что он увлекается и занимается футболом. Очень хотел, чтобы он увидел главный клубный футбольный матч в мире своими глазами.
Но было сложновато. В Стамбуле – огромные пробки. На стадионе присутствовал президент Турции, и почти все было перекрыто.
Мы только добирались до стадиона два часа. Вокруг стадиона и на нем самом было миллион человек, много мусора и грязи, люди пили пиво на улицах, оставляли банки и кружки где попало...
Понимаю, сложно справиться с организацией такого события. Люди перелезали через заборы. Мы пришли на свои места, а они были заняты.
Большая разница по сравнению с тем, как был организован чемпионат мира в Москве и вообще в России. Ажиотаж огромный, рестораны везде были забиты – не попадешь.
Мы встретились в Стамбуле с Капризовым, сходили на ужин. Провели время просто супер.
Но для ребенка было тяжеловато. Он сильно устал, и мы даже чуть пораньше ушли с игры, на руках несли его в гостиницу.
И сам матч начинался, по-моему, в девять вечера, поздновато, – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
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