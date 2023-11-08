«Питтсбург» подарил Малкину поездку на финал ЛЧ: «Много мусора и грязи, люди пили пиво на улицах, оставляли банки где попало. Большая разница по сравнению с ЧМ-2018»

Евгений Малкин рассказал о посещении финала Лиги чемпионов.

– В начале июня и вы, и Александр Овечкин, и Кирилл Капризов были на финале футбольной Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» в Стамбуле. Договаривались с ними о совместной поездке?

– Нет. Тут особая история. У меня в прошлом сезоне была тысячная игра за «Питтсбург», и клуб подарил мне эту поездку.

«Пингвинc» все организовали – и перелет, и гостиницу, и билеты для меня и моей семьи на футбол. Очень благодарен им за это!

– То есть вы даже об этом не просили, а в «Питтсбурге», зная ваши пристрастия, угадали желание?

– Не совсем. Если честно, сначала был другой подарок – поездка в Африку на сафари.

Но потом я увидел, что в это же время проходит финал Лиги чемпионов, и мы можем полететь через Турцию в Москву. Тогда и попросил клуб поменять маршрут.

Поход на этот матч был больше не для меня, а для сына, потому что он увлекается и занимается футболом. Очень хотел, чтобы он увидел главный клубный футбольный матч в мире своими глазами.

Но было сложновато. В Стамбуле – огромные пробки. На стадионе присутствовал президент Турции, и почти все было перекрыто.

Мы только добирались до стадиона два часа. Вокруг стадиона и на нем самом было миллион человек, много мусора и грязи, люди пили пиво на улицах, оставляли банки и кружки где попало...

Понимаю, сложно справиться с организацией такого события. Люди перелезали через заборы. Мы пришли на свои места, а они были заняты.

Большая разница по сравнению с тем, как был организован чемпионат мира в Москве и вообще в России. Ажиотаж огромный, рестораны везде были забиты – не попадешь.

Мы встретились в Стамбуле с Капризовым, сходили на ужин. Провели время просто супер.

Но для ребенка было тяжеловато. Он сильно устал, и мы даже чуть пораньше ушли с игры, на руках несли его в гостиницу.

И сам матч начинался, по-моему, в девять вечера, поздновато, – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.