Назаров о необходимости расширения КХЛ в сторону Востока и Азии: «У президентов России и Казахстана дружеские отношения. Путин сейчас находится с визитом у соседей»
Андрей Назаров считает, что в КХЛ нужно принять еще один клуб из Казахстана.
«Давно говорю про необходимость расширения Континентальной лиги, в том числе в сторону Востока и Азии. Посмотрите, какие дружеские отношения у президентов двух стран – России и Казахстана, сейчас Владимир Путин находится с официальным визитом у наших соседей.
Со спортивной точки зрения считаю, что Казахстан давно созрел для второго клуба в КХЛ. Тем более серьезной инфраструктуры хватает: возьмите Алма-Аты и большой ледовый дворец в городе. В 2019 году там, кстати, уже проводились вынесенные матчи с участием «Барыса», «Трактора» и «Спартака».
Я долго работал в Казахстане, возглавлял сборную на чемпионате мира, хоккей в этой стране очень любят.
Вообще наша лига постоянно развивается, в том числе благодаря грамотному управлению со стороны председателя совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко, которому сегодня исполнился 71 год. Поздравляю Геннадия Николаевича и желаю всего наилучшего», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
Айай,не хорошо так Андрюша
Умный знает себе цену.
И чувство собственного достоинства ему не позволит пресмыкаться.