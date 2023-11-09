Назаров о необходимости расширения КХЛ в сторону Востока и Азии: «У президентов России и Казахстана дружеские отношения. Путин сейчас находится с визитом у соседей»

Теги болельщики Андрей Назаров Владимир Путин КХЛ Барыс Геннадий Тимченко Политика Чемпионат.com Sports.ru - Казахстан Хоккей

Андрей Назаров считает, что в КХЛ нужно принять еще один клуб из Казахстана.

«Давно говорю про необходимость расширения Континентальной лиги, в том числе в сторону Востока и Азии. Посмотрите, какие дружеские отношения у президентов двух стран – России и Казахстана, сейчас Владимир Путин находится с официальным визитом у наших соседей.

Со спортивной точки зрения считаю, что Казахстан давно созрел для второго клуба в КХЛ. Тем более серьезной инфраструктуры хватает: возьмите Алма-Аты и большой ледовый дворец в городе. В 2019 году там, кстати, уже проводились вынесенные матчи с участием «Барыса», «Трактора» и «Спартака».

Я долго работал в Казахстане, возглавлял сборную на чемпионате мира, хоккей в этой стране очень любят.

Вообще наша лига постоянно развивается, в том числе благодаря грамотному управлению со стороны председателя совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко, которому сегодня исполнился 71 год. Поздравляю Геннадия Николаевича и желаю всего наилучшего», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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14 комментариев

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Melnikov1968
Назаров теперь будет ещё политинформацию проводить и рассказывать в какой стране с визитом находится президент? Всем поклон отбил. До чего позорный человек.
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Ми Ша
Ладно глупый, так он ещё и жополиз
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Damien King
Назаров всё ищет пути, куда приткнуться. В старые клубы не зовут, а в новые есть шанс
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Биомеханоид
С Никарагуа тоже друганы.
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Oleg Olegov
Ответ Melnikov1968
Назаров теперь будет ещё политинформацию проводить и рассказывать в какой стране с визитом находится президент? Всем поклон отбил. До чего позорный человек.
Да, и чисто случайно между делом вспомнил, что Тимченко исполняется 71 год, и благодаря нему КХЛ развивается и всего наилучшего Геннадию Николаевичу.
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Космический Котик
Они с одним-то справиться не могут.
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Angryslon
Таких друзей, врагов не нужно...
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Сергей Галынский
А почему Роман Борисыча не упомянул?
Айай,не хорошо так Андрюша
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Максим Столбов
Последствия драк в пору игровой карьеры дают знать. Голова совсем отбита.
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продавец-пипец
МУРЗИЛКОДЯТЕЛ!!!
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Башмак Нирванов
Ответ Ми Ша
Ладно глупый, так он ещё и жополиз
Ну так это синонимы.
Умный знает себе цену.
И чувство собственного достоинства ему не позволит пресмыкаться.
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