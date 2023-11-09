Даниил Тесанов: «Локомотив» не играет в оборонительный хоккей. Обычно на наш стиль жалуется проигравшая команда. Не слышал от тех, кто нас обыграл, что мы ставим автобус»

Даниил Тесанов высказался об игре «Локомотива» под руководством Игоря Никитина.

– Сейчас много разговоров ходит о стиле «Локомотива». Одни говорят, что он оборонительный, другие советуют внимательнее смотреть хоккей. Что думаете?

– Мы не играем в оборонительный хоккей. Это совершенно точно. Обычно на наш стиль жалуется проигравшая команда. Я что-то не слышал от тех, кто нас обыграл, что «Локомотив» ставит автобус и все.

Эту тему больше раздувают болельщики и журналисты, благодаря чему у команды увеличивается количество ненавистников. С другой стороны, ну и пусть. Больше будут следить за нами.

– Мне кажется, что «Локомотив» стал куда агрессивнее даже если сравнивать команду с образцом первой половины прошлого сезона. Вы чувствуете, что что-то меняется в игре команды за эти три сезона под руководством ?

– Он дал нашей команде уверенность. Психология – важный фактор. На примере Игоря Валерьевича я в этом убедился в очередной раз. Мы взрослеем с этим тренером.

«Локомотив» знает, как сыграть более умно, как поступить в той или иной ситуации. Мы лучше играем в обороне и в атаке. Я бы не сказал, что у нас что-то поменялось в игре. Некоторые говорят, что, когда «Локомотив» ведет в счете, то закрывается. Но такого не было и в прошлых сезонах. Просто мы где-то проседали, а соперник нагнетал. Иногда мы не справлялись с напором.

И в прошлом, и сейчас нет задачи удерживать счет. Да, мы играем на результат, но при любом счете мы должны атаковать, забивать и выигрывать матч.

– Играть красиво – важно?

– Важна победа. Везде и всегда. А остальное – лирика, – сказал нападающий «Локомотива» Даниил Тесанов.