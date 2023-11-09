Даниил Тесанов: «Локомотив» не играет в оборонительный хоккей. Обычно на наш стиль жалуется проигравшая команда. Не слышал от тех, кто нас обыграл, что мы ставим автобус»

Теги Локомотив болельщики Игорь Никитин КХЛ Даниил Тесанов Хоккей

Даниил Тесанов высказался об игре «Локомотива» под руководством Игоря Никитина.

– Сейчас много разговоров ходит о стиле «Локомотива». Одни говорят, что он оборонительный, другие советуют внимательнее смотреть хоккей. Что думаете?

– Мы не играем в оборонительный хоккей. Это совершенно точно. Обычно на наш стиль жалуется проигравшая команда. Я что-то не слышал от тех, кто нас обыграл, что «Локомотив» ставит автобус и все.

Эту тему больше раздувают болельщики и журналисты, благодаря чему у команды увеличивается количество ненавистников. С другой стороны, ну и пусть. Больше будут следить за нами.

– Мне кажется, что «Локомотив» стал куда агрессивнее даже если сравнивать команду с образцом первой половины прошлого сезона. Вы чувствуете, что что-то меняется в игре команды за эти три сезона под руководством Игоря Никитина?

– Он дал нашей команде уверенность. Психология – важный фактор. На примере Игоря Валерьевича я в этом убедился в очередной раз. Мы взрослеем с этим тренером.

«Локомотив» знает, как сыграть более умно, как поступить в той или иной ситуации. Мы лучше играем в обороне и в атаке. Я бы не сказал, что у нас что-то поменялось в игре. Некоторые говорят, что, когда «Локомотив» ведет в счете, то закрывается. Но такого не было и в прошлых сезонах. Просто мы где-то проседали, а соперник нагнетал. Иногда мы не справлялись с напором.

И в прошлом, и сейчас нет задачи удерживать счет. Да, мы играем на результат, но при любом счете мы должны атаковать, забивать и выигрывать матч.

– Играть красиво – важно?

– Важна победа. Везде и всегда. А остальное – лирика, – сказал нападающий «Локомотива» Даниил Тесанов.

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