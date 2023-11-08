Кросби разделил с Уилером 3-е место по голам в пустые ворота среди действующих игроков (29). Больше только у Овечкина и Маршанда
Сидни Кросби забил гол в пустые ворота в 29-й раз в карьере.
Нападающий «Питтсбурга» отличился в матче НХЛ против «Анахайма» (2:0).
Он набрал очки в шестой игре подряд. Всего на его счету теперь 12 (6+6) баллов в 11 матчах сезона.
Сидни Кросби разделил 3-е место по голам в пустые ворота среди действующих игроков с Блэйком Уилером (29).
Второе место занимает Брэд Маршанд (33), лидирует Александр Овечкин (55).
https://www.nhl.com/stats/skaters?report=realtime&reportType=allTime&seasonFrom=19171918&seasonTo=20232024&gameType=2&filter=gamesPlayed,gte,1&sort=emptyNetAssists&page=0&pageSize=50
У Малкина 23 гола в пустые
Интересно сколько у Малкина, учитывая что он не очень любит отрабатывать в обороне и почти не играет в меньшинстве