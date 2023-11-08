Кросби разделил с Уилером 3-е место по голам в пустые ворота среди действующих игроков (29). Больше только у Овечкина и Маршанда

Теги рейтинги Питтсбург Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Блэйк Уилер Брэд Маршанд Хоккей

Сидни Кросби забил гол в пустые ворота в 29-й раз в карьере.

Нападающий «Питтсбурга» отличился в матче НХЛ против «Анахайма» (2:0).

Он набрал очки в шестой игре подряд. Всего на его счету теперь 12 (6+6) баллов в 11 матчах сезона.

Сидни Кросби разделил 3-е место по голам в пустые ворота среди действующих игроков с Блэйком Уилером (29).

Второе место занимает Брэд Маршанд (33), лидирует Александр Овечкин (55).

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7 комментариев

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Александр Балабанов
Ответ АРХАТ
Интересно а кто рекордсмен по ассистам в пустые ворота Интересно сколько у Малкина, учитывая что он не очень любит отрабатывать в обороне и почти не играет в меньшинстве
Кросби 42, Уилер 40, Копитар 38

https://www.nhl.com/stats/skaters?report=realtime&reportType=allTime&seasonFrom=19171918&seasonTo=20232024&gameType=2&filter=gamesPlayed,gte,1&sort=emptyNetAssists&page=0&pageSize=50

У Малкина 23 гола в пустые
+4
0
+4
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АРХАТ
Интересно а кто рекордсмен по ассистам в пустые ворота
Интересно сколько у Малкина, учитывая что он не очень любит отрабатывать в обороне и почти не играет в меньшинстве
+1
0
+1
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Кино Музыка
Позор Маршанду!
0
0
0
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АРХАТ
Ответ Александр Балабанов
Кросби 42, Уилер 40, Копитар 38 https://www.nhl.com/stats/skaters?report=realtime&reportType=allTime&seasonFrom=19171918&seasonTo=20232024&gameType=2&filter=gamesPlayed,gte,1&sort=emptyNetAssists&page=0&pageSize=50 У Малкина 23 гола в пустые
Спс
0
0
0
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Pink Floyd1276
Ответ Александр Балабанов
Кросби 42, Уилер 40, Копитар 38 https://www.nhl.com/stats/skaters?report=realtime&reportType=allTime&seasonFrom=19171918&seasonTo=20232024&gameType=2&filter=gamesPlayed,gte,1&sort=emptyNetAssists&page=0&pageSize=50 У Малкина 23 гола в пустые
Ох уж эти статисты.
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Дмитрий Кутузов
Ответ Maxim Shumov
А Саше того что?
Звание героя России и кресло сенатора
0
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