Кросби разделил с Уилером 3-е место по голам в пустые ворота среди действующих игроков (29). Больше только у Овечкина и Маршанда

Сидни Кросби забил гол в пустые ворота в 29-й раз в карьере.

Нападающий « » отличился в матче против «Анахайма» (2:0).

Он набрал очки в шестой игре подряд. Всего на его счету теперь 12 (6+6) баллов в 11 матчах сезона.

разделил 3-е место по голам в пустые ворота среди действующих игроков с Блэйком Уилером (29).

Второе место занимает (33), лидирует (55).