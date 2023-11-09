Кожевников о поражении «Локомотива» от «Адмирала»: «Ярославцы нормально играют. Это выезд, бывает такое»
Александр Кожевников высказался о поражении «Локомотива» от «Адмирала» (2:5).
«Чтобы оценивать форму «Локомотива», нужно находиться в команде. Меня там нет. Они что, провалились [в этом матче]? Нормально играют. Это выезд, бывает такое. У всех разные организмы.
Поражение от «Адмирала» связано с адаптацией ко времени? Говорю же, чтобы оценить форму ярославцев, нужно быть в самой команде», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
«Локомотив» проиграл 7 из 9 последних матчей. Клуб перебросал «Адмирал» 51:24, но уступил 2:5
Комментарии