Тамбиев после 5:2 с «Локомотивом»: «Потихоньку будем двигаться наверх. Направляем ребят куда нужно. Необходимо немного потерпеть»

Теги Локомотив КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче против «Локомотива» (5:2).

«Команда – молодцы. Как мы ребят направляли, так «Локомотив» и играл. Очень мощно в атаке, очень мощно на бортах и в стыках. Очень мощная и системная команда. Мы сегодня удачно забили, реализовали большинство.

Старались не дать «Локомотиву» играть в тот хоккей в атаке, в какой они умеют и любят играть. Мы постарались лишить «Локомотив» игры на чужом пятаке. Да, мы где-то не досмотрели, но «Локомотив» – одна из самых мощных команд в этой лиге.

Мы рады за ребят. Молодцы, что победили. У нас была хорошая самоотдача, где-то 20-30 заблокированных бросков. Сегодня немного поулыбаемся и будем готовиться к следующему матчу. Огромное спасибо ребятам и болельщикам.

Как сохранить настрой? Дайте нам немного порадоваться и поулыбаться. Для «Адмирала» нет слабых соперников. Команда строится. Оправдываться не люблю и не буду. Потихоньку мы что-то делаем, ребят направляем туда, куда нужно. Необходимо немного потерпеть. Потихоньку будем двигаться наверх», – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

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2 комментария

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я хабаровчанин, но Адмирал Молодцы
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так и идите заданым курсом, жаль что наш Амур не может идти курсом за данный Дектяревым
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