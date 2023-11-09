Карбери об игре Кузнецова в матче с «Флоридой»: «Если собираешься гнаться за соперником, ты не можешь позволить обыграть себя. Его обыграли»

Тренер «Вашингтона» высказался об игре Евгения Кузнецова в матче с «Флоридой».

«Кэпиталс» проиграли в игре против «Пантерс» (3:4 ОТ). Нападающий Евгений Кузнецов заработал показатель полезности «минус 3». В овертайме он не смог помешать сопернику забросить решающую шайбу.

«Кузи потерял позицию. Он погнался за ним по льду и проиграл забег.

Если ты собираешься гнаться за соперником, ты просто не можешь позволить обыграть себя. Его обыграли», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.