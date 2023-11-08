«Вашингтон» поместил Бэкстрема в долгосрочный список травмированных. Сгарбосса вызван из АХЛ

Теги травмы Вашингтон НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Майкл Сгарбосса Хоккей

Никлас Бэкстрем помещен в список травмированных.

Вашингтон поместил шведского нападающего в долгосрочный список травмированных. Напомним, что хоккеист объявил о решении приостановить карьеру из-за ситуации с повреждениями.

Соглашения игрока с клубом с кэпхитом 9,2 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

В нынешнем сезоне Бэкстрем провел 8 матчей и набрал 1 (0+1) балл. Всего форвард набрал 1033 (271+762) очка в 1105 матчах в НХЛ.

«Кэпиталс» также перевели Майкла Сгарбоссу из АХЛ. Форвард набрал 12 (3+9) очков в 11 играх в составе «Херши».

6 комментариев

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paha
Коле надо было уходить 3 сезона назад еще.

52 очка суммарно за 3 года - это печально
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Дмитрий Кутузов
Ответ paha
Коле надо было уходить 3 сезона назад еще. 52 очка суммарно за 3 года - это печально
Как раз 3 сезона назад он и подписался на 5 лет и 46 лямов
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Дмитрий Кутузов
Ответ Фёдор Кузнецов
Почему в такой ситуации вызван 31 летний игрок?(самый взрослый в фарме), можно же более молодых вызвать
Потому что титул самой старой команды может уйти Пингвинам, а руководство Кэпс не может этого допустить)
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Politruk
Жаль, конечно, но время никого не щадит.
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omsk1716
Интересно кого подпишут, вот бы Нюландера забрали, но это что-то на грани фантастики
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