«Вашингтон» поместил Бэкстрема в долгосрочный список травмированных. Сгарбосса вызван из АХЛ

Никлас Бэкстрем помещен в список травмированных.

Вашингтон поместил шведского нападающего в долгосрочный список травмированных. Напомним, что хоккеист объявил о решении приостановить карьеру из-за ситуации с повреждениями.

Соглашения игрока с клубом с кэпхитом 9,2 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

В нынешнем сезоне Бэкстрем провел 8 матчей и набрал 1 (0+1) балл. Всего форвард набрал 1033 (271+762) очка в 1105 матчах в НХЛ.

«Кэпиталс» также перевели Майкла Сгарбоссу из АХЛ. Форвард набрал 12 (3+9) очков в 11 играх в составе «Херши».