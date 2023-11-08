Терещенко об отъезде молодых игроков за границу: «Неправильно ограничивать сферу возможностей. Нужно создавать все необходимое: возможность учиться и тренироваться»

Теги ФХР Алексей Терещенко НХЛ КХЛ Хоккей

Алексей Терещенко считает неправильным ограничивать молодых хоккеистов.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк сообщил о ведении работы по ограничению выезда молодых игроков за границу.

«У спортивных и общеобразовательных школ должны быть договоренности.

Нужно готовить тренеров и создавать конкретные программы поэтапного развития будущих хоккеистов. Ограничивать сферу возможностей просто неправильно.

Чтобы наши молодые ребята не уезжали за рубеж, нужно создавать все необходимое: возможность учиться и тренироваться.

Спортивная карьера закончится, а образование сделает тебя востребованным, насколько это возможно. Это еще Вячеслав Александрович Фетисов говорил», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

1 комментарий

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Melnikov1968
"Должны быть договорённости...нужно готовить... нужно создавать..." Кто это должен делать, на какие средства, где конкретная программа, цели, задачи, сроки исполнения? Без этого все остальное просто словоблудие, за которое можно не отвечать.
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