Терещенко об отъезде молодых игроков за границу: «Неправильно ограничивать сферу возможностей. Нужно создавать все необходимое: возможность учиться и тренироваться»
Алексей Терещенко считает неправильным ограничивать молодых хоккеистов.
Ранее президент ФХР Владислав Третьяк сообщил о ведении работы по ограничению выезда молодых игроков за границу.
«У спортивных и общеобразовательных школ должны быть договоренности.
Нужно готовить тренеров и создавать конкретные программы поэтапного развития будущих хоккеистов. Ограничивать сферу возможностей просто неправильно.
Чтобы наши молодые ребята не уезжали за рубеж, нужно создавать все необходимое: возможность учиться и тренироваться.
Спортивная карьера закончится, а образование сделает тебя востребованным, насколько это возможно. Это еще Вячеслав Александрович Фетисов говорил», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
1 комментарий