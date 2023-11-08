Терещенко об отъезде молодых игроков за границу: «Неправильно ограничивать сферу возможностей. Нужно создавать все необходимое: возможность учиться и тренироваться»

Алексей Терещенко считает неправильным ограничивать молодых хоккеистов.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк сообщил о ведении работы по ограничению выезда молодых игроков за границу.

«У спортивных и общеобразовательных школ должны быть договоренности.

Нужно готовить тренеров и создавать конкретные программы поэтапного развития будущих хоккеистов. Ограничивать сферу возможностей просто неправильно.

Чтобы наши молодые ребята не уезжали за рубеж, нужно создавать все необходимое: возможность учиться и тренироваться.

Спортивная карьера закончится, а образование сделает тебя востребованным, насколько это возможно. Это еще Вячеслав Александрович Фетисов говорил», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.