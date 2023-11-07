Беляев о голе на 59:59 в игре со СКА: «Я в свой бросок верю всегда. Респект Галимову за выигранное вбрасывание и всему звену за работу»

Теги СКА Спартак КХЛ Михал Чайковски Р-Спорт Александр Беляев Хоккей

Александр Беляев прокомментировал свой гол на последней секунде матча со СКА.

В понедельник «Спартак» победил СКА со счетом 3:2. Решающую шайбу «Спартак» забил на отметке 59:59, когда Ансель Галимов выиграл вбрасывание в зоне соперника, а Александр Беляев нанес точный бросок в ближний угол.

«Мы играли одним целым. Силы немного заканчиваются, конечно, ведь четвертая игра подряд, но это не оправдание. Где-то на характере перебегали соперника, которого я благодарю за игру.

Как и в матче с «Торпедо», мы оказались лучше оппонента и удачливее. Удача была на нашей стороне, мы больше работали. Везет тому, кто везет.

Мой гол? Мы катились на вбрасывание, сказал Анселю [Галимову]: «Давай под себя, что нам еще остается за полторы секунды». Была немного смешная ситуация. Миша Чайковски сказал мне: «Сыграй на меня!» А я такой: «Миш, ну как получится».

Хорошо, что я бросил и попал, но респект Анселю за выигранное вбрасывание и всему звену за такую работу. Я в свой бросок верю всегда. Без какого-либо хвастовства.

Что касается сомнений в том, что я уложился по времени, то был полностью уверен, что гол хороший. Не сомневался в этом», – сказал нападающий «Спартака» Александр Беляев.

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2 комментария

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Огюст
Молодчик Александр отличный гол победный забил , после которого в очередной раз Ска лишился очков !
+1
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Bat Serghei
молодцы вся команда включая тренеров
0
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