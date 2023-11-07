Тренер «Эдмонтона» об удалении за неспортивное поведение после разговора с судьями: «Ненормативной лексики не было. Я спросил об эпизоде с Холлоуэем»

Теги судьи Ванкувер Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Дилан Холлоуэй Джей Вудкрофт Хоккей

Главный тренер «Эдмонтона» был удален в матче против «Ванкувера» (2:6).

На 14-й минуте третьего периода Джей Вудкрофт получил удаление за неспортивное поведение за разговор с судьями после хита против Дилана Холлоуэя.  

«Я спросил об эпизоде с Холлоуэем. Ненормативной лексики или чего-то в этом роде не было. Это был вопрос.

Когда я задал этот вопрос, он был воспринят не очень хорошо. В конце концов я должен стать лучше. Я не могу получать удаления и оставлять команду в меньшинстве.

Я не считаю, что пересек черту. Но иногда из-за того, как вы задаете вопрос, он может быть воспринят не так, как вы того хотели.

Причина, по которой я задал этот вопрос, заключается в том, что я подумал, что это было похоже на удаление, которое получил Макдэвид.

Я думал, что это справедливый вопрос, а он [арбитр] считал иначе. Я должен стать лучше. По-видимому, мне нельзя было задавать такой вопрос», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт

У «Эдмонтона» 9 поражений в 11 матчах сезона НХЛ. Клуб идет предпоследним в лиге, опережая лишь «Сан-Хосе»

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2 комментария

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Михаил Опякин
Сдают нервы, результаты команды не радуют
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Pink Floyd1276
Что там с Холлоуэем уже звучит как ненормативная лексика.
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