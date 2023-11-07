Тренер «Эдмонтона» об удалении за неспортивное поведение после разговора с судьями: «Ненормативной лексики не было. Я спросил об эпизоде с Холлоуэем»
Главный тренер «Эдмонтона» был удален в матче против «Ванкувера» (2:6).
На 14-й минуте третьего периода Джей Вудкрофт получил удаление за неспортивное поведение за разговор с судьями после хита против Дилана Холлоуэя.
«Я спросил об эпизоде с Холлоуэем. Ненормативной лексики или чего-то в этом роде не было. Это был вопрос.
Когда я задал этот вопрос, он был воспринят не очень хорошо. В конце концов я должен стать лучше. Я не могу получать удаления и оставлять команду в меньшинстве.
Я не считаю, что пересек черту. Но иногда из-за того, как вы задаете вопрос, он может быть воспринят не так, как вы того хотели.
Причина, по которой я задал этот вопрос, заключается в том, что я подумал, что это было похоже на удаление, которое получил Макдэвид.
Я думал, что это справедливый вопрос, а он [арбитр] считал иначе. Я должен стать лучше. По-видимому, мне нельзя было задавать такой вопрос», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт.
У «Эдмонтона» 9 поражений в 11 матчах сезона НХЛ. Клуб идет предпоследним в лиге, опережая лишь «Сан-Хосе»
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